Сын Джо Байдена загружал порнографическое видео со своим участием на PornHub

Вашингтон, 31 октября. Сын кандидата в президенты от США Джо Байдена — Хантер Байден оказался в центре скандала, который разгорается изо дня в день. Согласно сообщению американских СМИ, мужчина не только занимался совращением малолетних, но и публиковал педофильские видео на профильном сайте Pornhub. Скандал возник на «финишной прямой», внеся коррективы в президентские выборы в США 2020. Об этом сообщает издание The Gateway Pundit.

Ранее журналисты «протрамповского» издания опубликовали материалы, в котором привели доказательства того, что сын Байдена — педофил и на постоянной основе публиковал ролики откровенного содержания под псевдонимом RHEast. В своих видео он занимался сексом с неустановленной девушкой. Возможно, своей несовершеннолетней родственницей.

Вскоре педофильское видео Байдена и статьи о его сексуальных пристрастиях опубликовали другие ведущие издания США. Например, сайт консервативного блогера Памелы Геллер и газета The Washington Sentinel.

Кроме всего прочего, 29 октября стало известно, что против Хантера Байдена ФБР США проводится расследование. Мужчину подозревают в отмывании денег. На фоне многочисленных скандалов в поисковой системе Google стали чаще появляться запрос «могу ли я изменить свой выбор». Предположительно, это связано с тем, что многие граждане США уже проголосовали за Джо Байдена на досрочном голосовании.

Не остается сомнений, что компромат на Байдена — младшего собирался сторонниками действующего президента США заранее и не случайно был опубликован в преддверии голосования и расчетом повлиять на выборы 2020. По известным причинам, скандал сдерживается многими американскими СМИ, однако благодаря развитию Интернета большинство жителей страны все равно узнали об аморальных «хобби» сына кандидата в президенты США.

По последним данным с избирательных участков промежуточные итоги досрочного голосования во Флориде регистрируют высокую явку групп населения, которые считаются основными избирателями Трампа. При этом стоит отметить, что Флорида всегда считалась одним из самых важных штатов, способным изменить выборы президента США, став «билетом» в Белый дом. Поэтому либеральная газета Politico и ряд других СМИ уже признали результаты досрочного голосования как плохой знак для Демпартии и Байдена.

Напомним, американские выборы 2020-го года состоятся уже 3 ноября.