Трамп заявил, что Байден оставит американцев без отопления и электричества

Вашингтон, 31 октября. Джо Байден в случае победы на американских выборах может лишить граждан отопления и электричества, об этом заявил Дональд Трамп на выступлении в Висконсине.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае победы кандидата от демократов Джозефа Байдена на президентских выборах США, американцы лишатся отопления зимой и электричества.

«Байден поклялся уничтожить всю американскую нефтяную промышленность, не будет фрекинга, энергоносителей. <...> Зимой не будет отопления, летом не будут работать кондиционеры, не будет электричества. <...> Вам так повезло, что я ваш президент!» — заявил Трамп.

Американский лидер не раз подчеркивал, что если Байден победит на выборах, он введет ограничения на добычу углеводородов. Байден указывал на то, что готов запретить добычу углеводородов методом гидравлического разрыва пласта на землях, принадлежащих США.

Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на президентские выборы США. Выборы главы государства состоятся 3 ноября 2020 года, передает телеканал «Санкт-Петербург».