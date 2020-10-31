Депутат Рады рассказал о попытке государственного переворота на Украине

Киев, 31 октября. Депутат Рады Юрий Бойко назвал попыткой госпереворота решения президента Украины Владимира Зеленского по конституционному суду.

«На Украине идет попытка государственного переворота, который возглавляет сам гарант конституции, действующий президент. Увольнение судей без всяких на то оснований – это нарушение конституции. В стране наступает политический кризис», — рассказал сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» в беседе с НСН.

Парламентарий считает, что действия главы государства могут привести к досрочным парламентским выборам на Украине.

Ранее Зеленский предложил лишить полномочий конституционных судей. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду.

В документе содержатся три статьи. В первой говорится о неправомерности решения, которое судьи приняли в собственных интересах. Вторая направлена на восстановление конституционного судопроизводства, а третья предполагает вступление законопроекта в силу на следующий день после опубликования.