Первые добровольцы старше 60 лет получили российскую вакцину «Спутник V»

Москва, 31 октября. Дозу вакцины от коронавируса «Спутник V» получила первая группа добровольцев старше 60 лет, сообщил руководитель клинического исследования Никита Ломакин.

По его словам, в рамках испытаний в этой возрастной группе дозу вакцины 28 октября получили 28 человек, все они находятся в стационаре под наблюдением. Ломакин отметил, что самому пожилому участнику испытаний, 82 года. Все добровольцы старше 60 лет, среди них есть больные гипертонией, сахарным диабетом и страдающие хронической почечной недостаточностью люди.

«Никаких проявлений мы не отметили, по крайней мере у первой группы больных. Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного) фона», — заявил Ломакин в беседе с газетой «Известия».

Он подчеркнул, что у старшей возрастной группы не было отмечено повышения температуры и предгриппозного состояния, что было характерно в большинстве случаев в первые 24–49 часов после введения вакцины среди добровольцев в младшей возрастной группе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что прививки для массовой вакцинации жителей столицы поступят в течение месяца.