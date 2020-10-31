Террористы устроили массовые обстрелы населенных пунктов в Сирии

Дамаск, 31 октября. Боевики устроили 34 обстрела населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил во время брифинга сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), контр-адмирал Александр Гринкевич.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 34 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ). Из них в провинции Идлиб – 17 обстрелов, в провинции Алеппо – 1 обстрел, в провинции Латакия – 12 обстрелов, в провинции Хама – 4 обстрела», — говорится в сообщении ЦПВС.

По информации российской военной полиции, обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Представителями ЦПВС было продолжено патрулирование провинции Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.