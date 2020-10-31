Эксперт рассказала, зачем России нужен слабый рубль

Москва, 31 октября. Слабый рубль позволит российской экономике справиться с вызванным пандемией коронавируса кризисом, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Меры поддержки экономики и населения требовали серьезных расходов, что нарастило бюджетный дефицит. Проще всего нивелировать эти финансовые пробелы ослаблением рубля, что и было допущено дважды», — объяснила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Бодрова рассказала, зачем России нужен слабый рубль. По ее словам, он позволяет отечественным экспортерам зарабатывать демпингуя.

По словам аналитика, по итогам 10 месяцев этого года к доллару рубль ослаб на 28% и «по сути каждый из нас стал беднее почти на треть». Она напомнила, что в российских магазинах около половины всех товаров составляет импорт, который становится дороже с девальвацией рубля.

Эксперт считает, что, оценивая риски для финансов, россиянам в краткосрочной перспективе необходимо обратить внимание на президентские выборы в США. Хранить сбережения в рублях, по мнению Бодровой, в настоящее время невыгодно.

«Рубль фундаментально слаб и пока таким и останется — это единственное, в чем сейчас можно быть уверенным. Вместе со слабым рублем большие репутационные потери несет Россия и ее граждане», — заявила Бодрова.

Согласно ее прогнозу, пока курс национальной валюты останется в диапазоне 78-80 рублей за доллар и 91-93 рубля — за евро.

Ранее на форуме «Россия зовет!», президент РФ Владимир Путин заявил, что курс рубля не так важен, как его предсказуемость и стабильность сообщает Infox.ru. Глава государства считает, что в условиях кризиса ЦБ и правительству удается сохранить стабильность национальной валюты.