«Спартак» оскорбился на шутку комментатора «Матч ТВ» про Тедеско

Москва, 31 октября. Московский клуб «Спартак» потребует от YouTube-канала «Коммент.Шоу» публичных извинений за шутку про главного тренера Доменико Тедеско, заявил Антон Фетисов.

Директор департамента клуба по связям с общественностью отметил, что «красно-белые» посчитали оскорбительной озвученную комментатором телеканала «Матч ТВ» Денисом Казанским шутку.

«Мы направим письмо в адрес руководства «Матч ТВ» с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга», — отметил Фетисов в комментарии для Telegram-канала Василия Конова K/On/Off.

По его словам, клуб также обратится в редакцию программы «Коммент.Шоу» с просьбой принести публичные извинения Доменико Тедеско.

Возмутившая «Спартак» шутка звучала так: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева».

Роспотребнадзор разрешил присутствие зрителей на игре 13-го тура чемпионата России по футболу между столичным «Спартаком» и клубом «Ростов», который пройдет 31 октября на «Открытие Арене».