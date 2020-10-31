Кадыров возмутился комментарием Жириновского на его обращение к Макрону

Грозный, 31 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал главу ЛДПР Владимира Жириновского не касаться темы карикатур на пророка Мухаммеда и борьбы с терроризмом.

Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что комментарий Жириновского его возмущает и удивляет. По словам главы Чечни, лидер ЛДПР «взял на себя смелость» учить глав регионов их работе. Он также назвал заявление депутата самопиаром.

Рамзан Кадыров отметил, что Жириновскому лучше не касаться данной темы. По его словам, депутат может участвовать в ток-шоу, тратить деньги от «проданных до выборов мандатов», а также «кутить и кайфовать», но религию ему упоминать не нужно.

«Не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура — понятия с тобой не сочетающиеся», — заявил Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что религия и культура — это понятия, которые не сочетаются с Жириновским. Он посоветовал депутату «не заикаться" о борьбе с терроризмом и извиниться за свои провокационные заявления.