В России высоко оценили фильм ФАН о войне в Карабахе

Фильм «Один день в Карабахе», снятый корреспондентами ФАН в Арцахе, показывает действительную картину разгоревшегося конфликта, рассказывает об ужасах войны и трагедии жизни, неся в себе воспитательную роль. Такое мнение в общении с изданием высказали российские политики и общественные деятели, ознакомившись с документальным фильмом.

Так, например, первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров обратил внимание, что сюжет «Одного дня в Карабахе» внесет немалый вклад в стабилизацию обстановки. В центре документального фильма жизни обыкновенных жителей Арцаха, судьбы которых изменила война. Именно в этом и заключается его воспитательная роль.

«Мрак не должен побеждать свет. Работа команды Кристины Масенковой — пример высоких стандартов журналистики», — отметил Петров.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин, который сам неоднократно выполнял боевые задачи в горячих точках, по достоинству оценил работу журналистов ФАН.

«Очень важно, что показаны и защитники, и мирные жители Арцаха. Зритель может почувствовать, что все эти люди ежесекундно рискуют жизнями», — сказал он.

Истинное лицо войны и реализм, которые показаны в документальном фильме Федерального агентства новостей, поразили и депутата Госдумы Виталия Милонова. Он уверен, что это заставит людей задуматься над трагедией. Он назвал работу «сильной», обратив внимание на то, что для решения проблемы политикам достаточно сесть за стол переговоров и попытаться решить все миром.

«И этот фильм именно об этом, это попытка заставить людей задуматься. Сильная картина и сильная работа», — сказал депутат.

К мнению о том, что фильм «Один день в Карабахе» способен заставить стороны остановить войну, пришел и главный редактор PolitRussia Руслан Осташко. Он отметил, что работа журналистов в первую очередь обращается к гражданам тех стран, где допускаются кровопролитные конфликты. Тем самым документальный фильм формирует народное мнение.

«Сейчас важны подобные работы ваших журналистов, наших коллег. Они прежде всего адресованы тем армянским и азербайджанским гражданам, которые сейчас активно сопереживают людям по обе стороны баррикад», — сказал он.

Стоит обратить внимание, что в петербургской диаспоре Армении также ознакомились с документальной работой ФАН.

«Фильм чудесный, человеческий, он показывает сегодняшнюю правду, сегодняшнюю реальность, которая царит на Арцахской земле. Он показывает людей, которые живут так, которые защищают свою родную землю», — сказал председатель Совета Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Карен Мкртчян.

О честности фильма заявил и депутат Госдумы Николай Земцов. Он отметил, что фильм снят с болью и посоветовал обратить на него внимание политикам, которые довели ситуацию до такого состояния. По его мнению, в данной ситуации важна роль и содействие России.

«Мы, как соседи, наблюдая за страданиями двух народов, которые некогда были частью единого целого нашей страны, понимаем, что нам, как старшему брату, нужно предложить, как остановить эту войну», — сказал он.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов поделился своими ощущениями от происходящего, отметив, что силового решения военного конфликта в Карабахе не может быть. Он также обратил внимание на религиозную составляющую конфликта.

«Религия в рамках войны вообще не может присутствовать, она над этими вещами. И те, кто пытаются религиозную карту разыграть в этих конфликтах, это негодяи. Нельзя религию вмешивать в войну», — сказал он.

По достоинству фильм ФАН «Один день в Карабахе» оценили и представители культуры. Так, например, актриса театра и кино Алена Биккулова отметила, что работа журналистов заставляет задуматься о важности человеческой жизни и родной земли.

«Страшно, когда конфликт длится многие десятилетия и мы все время становимся свидетелями кровопролития на фоне политической и религиозной борьбы», — поделилась впечатлениями артистка.

Художественный руководитель Московского Армянского театра Слава Степанян поблагодарил авторов за «любовь и сострадание», которыми пропитан фильм.

«Очень тронуло это отношение, этот взгляд, этот подход. Очень художественный подход. Мой поклон и оператору, и режиссеру, и всем организаторам проекта», — сказал он.

Премьера документального фильма Федерального агентства новостей «Один день в Карабахе» состоялась в пятницу, 30 октября. В своей работе журналисты показали ситуацию без политических дискуссий. В ней только истории людей, которых война лишила привычной жизни.