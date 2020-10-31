ВОЗ зафиксировала антирекорд по новым случаям COVID-19 в мире за сутки

Женева, 31 октября. Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки выросло более чем на 505 тыс. в мире. Это новый антирекорд, сообщили в ВОЗ.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заболевших COVID-19 в мире почти достигло отметки в 44,9 млн человек. Летальных исходов зафиксировано более 7 тысяч за сутки. Общее количество выросло до 1,18 млн умерших.

Всего в мире выявлено более 44,8 млн случаев COVID-19. Предыдущий рекорд по количеству заболевших за сутки был установлен 24 октября, когда заразились более 490 тыс. человек.

Власти Бельгии из-за распространения коронавируса вновь ввели карантин. В стране открыты границы, но закрыты все магазины, кроме продуктовых, школьники остаются на каникулах, а работодатели переводят сотрудников на удаленку.