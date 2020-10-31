Политолог объяснил важность личного визита вице-премьера Хуснуллина в Крым

Вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин 30 октября с рабочим визитом посетил Севастополь и встретился с главой города Михаилом Развожаевым. Вместе они проинспектировали ряд объектов, которые сейчас строятся для решения проблем водоснабжения в Севастополе.

По итогам всех мероприятий Хуснуллин заявил, что губернатор Севастополя правильно поступил, решив привлечь к работам военных, которые смогли мобилизовать силы в кратчайшие сроки. Также он дал общую оценку ситуации, назвав ее критической, поскольку в Крыму в последние годы недостаточно осадков, что привело к дефициту воды в водохранилищах.

Вице-премьер правительства подчеркнул, что в Севастополе сейчас нет ограничений по подаче воды населению, при этом он отметил, что на данный момент ведутся все необходимые работы, чтобы этого не допустить и в будущем. Вместе с тем Марат Хуснуллин ознакомился с новой технологией замены старых труб водоснабжения в Севастополе. По его словам, только за счет режима снижения потерь и экономии воды можно гарантировать, что до конца года воды хватит.

«Приехал посмотреть своими глазами, что сделано, понять картину, чтобы мы справились с поставленными задачами. <…> 800 млн рублей предусмотрено на первоочередные мероприятия в бюджетах Севастополя и Крыма, а по федеральной адресной программе порядка 3,6 млрд предусмотрено на ремонтные работы по снижению потерь. Меры, которые мы предпринимаем сейчас, позволяют быть уверенными, что водой мы будем обеспечены», — сказал он.

Вместе с тем Хуснуллин отметил, что опреснители морской воды в Крыму появятся только в том случае, если подземных вод и воды из водохранилищ будет не хватать. По его словам, опреснители – это неопробованные технологии для Крыма, при этом еще и дорогостоящие, что затем отразится на тарифах.

В комментарии Федеральному агентству новостей политолог Иван Мезюхо объяснил, почему личный визит в Крым вице-премьера Правительства России поспособствует решению проблемы вододефицита в республике. Также эксперт выразил уверенность, что сегодняшний визит Марата Хуснуллина в Севастополь в целом оказался позитивным.

«Безусловно, внимание вице-премьера Правительства Российской Федерации к Севастополю заслуживает уважения. Личный визит Хуснуллина в город-герой, я думаю, будет способствовать решению водного вопроса, потому что проблема вододефицита в Крыму – это проблема не регионального масштаба, а федерального, и без федеральных органов государственной власти решить вопрос недостатка водного ресурса в Севастополе и Республике Крым в целом невозможно. В этом смысле, конечно, важно, чтобы решение вододефицита в Севастополе не забалтывалось различными бюрократичными препонами, поэтому прямое общение Развожаева и Хуснуллина, я думаю, во многом решает потенциальную проблему в виде бюрократизации этого процесса», — сказал он.

Вместе с тем собеседник издания подчеркнул, что у Михаила Развожаева уже сложились конструктивные отношения с Маратом Хуснуллиным, как и между Правительством РФ и Севастополя.

Кроме того, Мезюхо отметил, что решение вопроса вододефицита в Крыму и Севастополе находится на личном контроле у главы государства Владимира Путина, поэтому нет сомнений, что проблема будет решена в кратчайшие сроки и всеми доступными способами.

«Учитывая тот факт, что к вопросу водообеспечения крымского полуострова привлечено внимание президента России Владимира Путина, и то, что строительными работами будут заниматься эксперты и рабочие Минобороны РФ, сомневаться в сроках сдачи необходимых объектов инфраструктуры не приходится. Все-таки, военные показали себя с лучшей стороны в Крыму во время пандемии — для Севастополя был построен силами Минобороны госпиталь для приема больных с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, водообеспечение Крыма и Севастополя так же важно, как и строительство Крымского моста. Мы видим, что сооружение и сдача этого транспортного объекта инфраструктуры произошло раньше намеченных сроков», — напомнил собеседник ФАН.

В связи с этим Иван Мезюхо выразил уверенность, что вопрос водообеспечения Крыма и Севастополя несет не только гуманитарный и социальный характер, но и государственно-политический. Поэтому все будет сделано для этого. Причем как со стороны федеральных органов власти, так и местных, будут приложены все усилия, чтобы все работы были выполнены качественно и сданы в срок.

Напомним, Правительство России разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя. Он состоит из 14 мероприятий, срок реализации – до конца 2024 года. Общая сумма финансирования – почти 50 млрд рублей.