Большинство людей на вопрос: «Кто для тебя самый близкий человек» отвечают, что мама. И действительно, мамы рядом с каждый из нас с самого начала — воспитывают, водят в детский сад, готовят к школе, помогают делать уроки, переживают из-за нашей первой любви и мило вытирают слезы на вручении диплома в университете. Мамы счастливы, когда у нас появляются свои семьи с радостью нянчат внуков. Их труд и заботу нельзя оставить без внимания, поэтому для таких женщин и был придуман праздник День матери. Мы решили узнать о его истории, традициях, а также придумали для вас несколько вариантов подарков.

История

День матери в России считается довольно молодым праздником, ведь в наших календарях он появился только в 1998 году. Тогда занимавший пост президента Борис Ельцин издал указ, согласно которому в последнее воскресенье ноября будет в стране будет отмечаться праздник, посвященный всем матерям. Так что в России День матери в 2020 году отметят 29 ноября.

Главной целью мероприятия было не только показать важность роли мамы в жизни каждого из нас, но и поддержать традиции нежного и бережного отношения к женщине.

Однако во всем мире уже давно существовал аналог российского праздника. К примеру, в США официальный статус он приобрел только 1910 году, когда в календарь национальных праздников его ввел штат Виргиния. Спустя четыре года президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая государственным праздником в честь всех американских матерей.

Чуть позже к празднованию присоединились еще 23 страны, еще более 30 государств решили назначить другую дату для этого мероприятия.

Традиции

В каждой стране существуют свои традиции празднования Дня матери. Так, в США и Австралии люди прикрепляют к одежде гвоздику. Разноцветные лепестки говорят о том, что мать человека жива, а белые цветы крепят в память об умерших матерях.

В нашей стране принято приезжать к мамам в гости и дарить милые и теплые подарки. Еще одним приятным дополнением будет приготовление торта «Симнель». Его нередко называют символом всех матерей, поэтому в процессе приготовления должны участвовать все члены семьи, чтобы выразить уважение главной женщине в жизни.

В школах и детских садах устраиваются небольшие концерты, где дети готовят поздравления, поделки, стихи и даже театральные постановки, чтобы порадовать своих мам. Причем с каждым годом празднование становится более ярким и крупным. В некоторых регионах к организации мероприятий подключаются местные власти, благодаря чему в городах проходят награждения, вручение премий и медалей, устраиваются концерты развлекательные мероприятия для всей семьи. Равнодушным это мероприятие не оставит никого.

Что касается символов, то в России основным символом праздника считается плюшевый мишка, держащий в лапке незабудку. Так что примерно за неделю до начала торжества на полках магазинов можно увидеть огромное количество этих игрушек. Кроме того, его медвежонка можно не только купить, но и получить в подарок от волонтеров, которые в День матери раздают их на улице, чтобы напомнить прохожим о важной календарной дате.

Варианты подарков

Если вы собрались навестить свою маму, то обязательно приобретите хотя бы небольшой презент, чтобы поднять ее настроение и сделать день еще более приятным.

К примеру, если женщина любит сладости, то в Интернете можно заказать шоколадные конфеты или красивые пирожные ручной работы. По вашему желанию их могут украсить цветами, съедобными бусинами и красивыми надписями.

Также отличным презентом станет косметика для ухода за кожей, ведь женщина в любом возрасте хочет быть красивой, молодой и привлекательной. А если вы знаете, какие ароматы предпочитает ваша мама, то в качестве подарка можно преподнести ее любимые духи.

Знаете ее размер одежду и модные предпочтения? Смело покупайте уютный свитер или модный кардиган. Подарок можно перевязать красивой лентой и дополнить открыткой с добрыми пожеланиями и словами благодарности.

Еще один беспроигрышный вариант — декоративные украшения для дома. Дизайнерские свечи, интересные рамки для фото, набор красивых чашек, гирлянды, различные корзинки и другие подобные вещицы будут всегда напоминать о маме о вас.