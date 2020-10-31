Россельхознадзор может запретить ввоз армянских томатов в Россию

Москва, 31 октября. Поставки армянских помидоров в Россию могут быть ограничены после обнаружения вируса мозаики пепино.

Россельхознадзор попросил коллег из Армении усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами, особенно из семейства пасленовых. Отмечается, что при повторном выявлении заражения может быть введено ограничение на поставки опасной продукции.

Вирус мозаики пепино, который опасен для российского овощеводства, был найден в помидорах, доставленных в Россию из Армении. Россельхознадзор отметил, что вирус заражает плоды томатов, перца, баклажанов и других овощей из семейства пасленовых, в результате чего ухудшается качество овощей.

«Плоды томатов, перца, баклажанов, картофеля и других овощей из семейства пасленовых теряют товарные качества, уменьшается размер плодов, происходит их неравномерное созревание, развивается мраморность и пятнистость», – сообщили специалисты Россельхознадзора.