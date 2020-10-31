Мы живем в современном мире, где информация – передача каких-либо сведений от одного человека другому – играет очень важную роль. В процессе кодирования и хранения информации принимают участие целые информационные системы, состоящие из людей, машин и всевозможных девайсов. Но немногие знают о том, что информации посвящен отдельный праздник. О нем мы и поговорим ниже.

История возникновения Дня информации

Всемирный День информации принято отмечать 26 ноября. ЮНЕСКО зарегистрировал официальную дату праздника в 1994 году. Своему возникновению праздничная дата обязана Международной академии информатизации (МАИ) и Всемирного информациологического парламента (ВИП), выступившим с инициативой создания этого праздника. Именно в этот день, 26 ноября 1992 года, прошел Международный форум информатизации или сокращенно МФИ-92 – пилотное мероприятие мирового масштаба, на котором обсуждались вопросы информационного прогресса.

Информационная эра, со всей стремительностью наступившая во второй половине ХХ века, привнесла в нашу жизнь много нового. Бурное развитие науки и техники привело к тому, что информация стала отдельным продуктом, отраслью и бизнесом. По оценкам экспертов, за последние три десятилетия количество созданной человечеством информации превысило объем данных, созданных за предыдущие три тысячи лет. И темпы прироста новых информационных продуктов не снижаются: количество новой информации в мире удваивается примерно каждые 10 лет.

Главная цель учреждения Всемирного Дня информации – показать прямую зависимость между повышением уровня и качества жизни людей и возможностью своевременно пользоваться необходимыми доступными данными. Накопленный опыт в сфере информационных технологий должен служить во благо человечества. Именно этому посвящены многочисленные и разнообразные мероприятия в этот день – лекции, доклады, интерактивные конференции.

Информация ХХI века: актуальные вопросы

С тех пор, как человечество изобрело первые способы фиксирования, хранения и передачи информации, колоссально изменилась как само содержание информации, так и отношение к ней. Со времен египетских фараонов, когда к информационным источникам в виде табличек доступ был открыт лишь избранным, прошло не одно тысячелетие.

Информационный взрыв произошел именно благодаря научному прогрессу в середине прошлого века. Количество информации стало увеличиваться почти в геометрической прогрессии, и в этой связи возникла необходимость создавать целые сферы для управления информационными потоками. Существенно увеличилась скорость передачи данных: например, от нескольких месяцев в середине ХIX века до долей секунд в наши дни.

Конечно, как сами сведения, так и отношение к ним, потеряли свою сверхценность. Теперь любой человек, имеющий возможность выйти в Интернет, получает нужную информацию из различных областей и источников. И здесь мировое сообщество встает перед вопросом этического порядка: как будет использована доступная информация – во благо или для разрушения? Известные представители IT-корпораций предупреждают об опасности «информационного потопа» и размывания индивидуальности отдельно взятого человека из-за неконтролируемого воздействия на него социальных сетей.

Информационными войнами сегодня также никого не удивишь. Источники, предлагающие нам данные, одновременно выступают и как инструменты влияния на наше сознание. Именно поэтому в День информации самые авторитетные представители мирового сообщества призывают создателей информационных потоков быть ответственнее по отношению к тем, кому информация предназначена, и придерживаться принципов разумности и гуманизма.

Как празднуют День информации в России?

Электронные технологии плотно вошли и в нашу российскую повседневность: цифровое ТВ, мобильная связь, Интернет – без всего этого сложно представить жизнь современного гражданина. В 2017 году в нашей стране приняли Стратегию развития информационного общества, где были обозначены стратегические пути деятельности государственных органов в информационной сфере до 2030 года. Согласно этому документу, для России приоритетом становится внедрение Интернет-технологий во всех областях жизнедеятельности нашего общества. Этим решением государственные органы подчеркнули важность создания и поддержания на самом высоком уровне информационного сообщества в России.

Российское научное сообщество, относящееся к сфере IT-технологий, также проводит всевозможные тематические презентации, приуроченные ко Всемирному Дню информации. Одной из самых известных коммуникативных IT-площадок является Инновационный центр «Сколково», куда приглашаются с докладами специалисты самого высокого уровня. IT-кластер «Сколково» привлек к сотрудничеству более 900 партнеров, деятельность которых связана с разработкой информационных технологий в таких важных сферах, как здравоохранение, образование, промышленность и т. д.