Эндокринолог раскрыла секрет полезных для пищеварительного тракта супов

Москва, 31 октября. Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала суп одним из самых полезных блюд в рационе человека.

Полезные супы содержат нарезные овощи и требуют нагрузки для зубов. Процесс жевания создает ощущение сытости. Горячее положительно влияет на пищеварительный тракт — суп способствует выработке холецистокинина, благодаря которому можно насытиться меньшим количеством пищи, сообщила Павлова. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Приятно горячий суп способствует выработке холецистокинина, одного из главных гормонов насыщения. Это означает, что человек может насытиться меньшим количество пищи и не переедать. Что, в свою очередь, поможет избежать ожирения», — пояснила Зухра Павлова.

Супы-пюре хоть и считают секретом для похудения, но полезного в них мало — протертые овощи быстро усваиваются, наступает чувство голода. В результате можно незаметно съесть большое количество калорий. Чтобы избежать риски ожирения, Павлова рекомендовала добавлять в пюреобразные супы клетчатку — зелень, грибы, семена, кусочки овощей.