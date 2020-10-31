День 34-й: Азербайджанские войска готовятся отрезать Лачин и окружить Шушу

На фронте войска Азербайджана применяют интересную тактику: чередуют попытки наступления на Шушу и Лачин, что вводит противоположную сторону в заблуждение относительно направления главного удара. На этом фоне советник президента США по нацбезопасности предложил миротворцев из стран Северной Европы, но переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Женеве окончились ничем.

Оперативная обстановка

В первой половине дня армянская сторона старалась опровергнуть наличие азербайджанских войск под Шушей, о чем накануне заявил президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян. Но при этом поступали сообщения:

о боевых действиях возле населенного пункта Дашалты (Каринтак), а это южный пригород Шуши;

об уничтожении склада с боеприпасами армии обороны Нагорного Карабаха возле села Сигнах;

и об артиллерийских ударах Азербайджана по Степанакерту и селу Дашушен – юго-восточному пригороду столицы Нагорного Карабаха.

Не взирая на достоверность на тех или иных сведений, очевидно, что лобовой атаки войска армии Азербайджана на Шушу еще не предпринимали, а, скорее всего, закрепляются на достигнутых позициях, осуществляют перегруппировку, ведут разведку боем и бьют артиллерией по подкреплениям, которые армия Карабаха стягивает к городу.

На фоне подготовки к новым атакам, не забывает азербайджанская сторона и о необходимости выведения из строя средств дальнобойной артиллерии ВС Армении, которые доставляют большое неудобство тыловым подразделениям 1 и 2 АК ВС Азербайджана. Согласно опубликованным видео, к югу от села Сырхавенд были уничтожены две пусковые установки РСЗО «Смерч» ВС Армении, возможно, снова при помощи беспилотников «Байрактар».

Интересные сообщения поступают и с юга, где Азербайджан подтянул к селу Гюлябирд дополнительные силы и начал отправлять в атаку на Лачин не спецназ, а пехоту. Впрочем, как сообщает армянская сторона, пока неудачно.

На юге у армянских сил есть позиционные преимущества – Арцрун Ованнисянhttps://t.co/z6bN9Nqc64 — Echo.am на русском (@ruechoam) October 30, 2020

Вместе с тем, уже по сложившейся традиции президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии войсками под контроль девяти новых населенных пунктов в Джебраильском, Зангеланском и Кубатлинском районах, однако, вероятнее всего, они были захвачены гораздо раньше и придерживались «про запас» на случай «скупого» дня на фронте.

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubyarlı, Zəngilan rayonunun Aladin, Vecnəli, Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 30, 2020

В свою очередь, армянская сторона наконец показала пленного сирийского боевика. Мехред Мухаммад Альшер, родом из Хамы, воевал в Карабахе за 2000 долларов, которые так и не получил.

По его словам, наступление азербайджанских войск планировалось по трем направлениям, одно из которых отдали отряду из 200 наемников. Как и предполагалось ранее, боевиков, которых «не жалко», использовали для первого эшелона в ходе ведения штурмовых действий при взятии населенных пунктов, хотя представленный персонаж выглядел не слишком грозно.

Международная обстановка

В Женеве все-таки стартовали переговоры главы МИД Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху. Как и предыдущие встречи министров, длилась она очень долго – около 6 часов и, предварительно, закончилась ничем.

Переговоры в Женеве закончились ничем. Никаких миротворцев из скандинавских стран не будет. Армения, РФ, Иран, категорически против. В Баку, Анкаре, Иерусалиме, прикрутили пальцем у виска. — Вепрь????????????Ы (@Boar_Y) October 30, 2020

В то же время интересный предвыборный ход совершил президент США Дональд Трамп, который ради голосов армянской общины Лос-Анджелеса отправил своего советника по национальной безопасности с докладом о планах Вашингтона на конфликт в Нагорном Карабахе.

Роберт О'Брайен поведал, что в США работают над размещением в Карабахе миротворческих сил из скандинавских стран – Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии. Если Армения и Азербайджан дадут свое согласие.

Также он заявил, что стороны должны соблюдать режим перемирия, но в особенности это касается Азербайджана, который «не торопится идти на перемирие без каких-либо условий» и «через Турцию за счет своих нефтяных ресурсов нанимает террористов».

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности считает, что миротворцы не должны представлять страны-сопредседатели минской группы ОБСЕ, а также соседние страны Армении и Азербайджана.

Советник по национальной безопасности президента США О'Брайен заявил о возможности введения в Нагорный Карабах скандинавских миротворцев pic.twitter.com/aw0gYRFuh2 — YURII (@forura80) October 30, 2020

В свою очередь, армянское руководство продолжает проводить консультации и переговоры с международными партнерами любого уровня, стремясь довести свою точку зрения на конфликт.

В течение дня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в Ереване встретился с временным поверенным в делах Великобритании в Армении Хелен Фазей, а министр обороны Армении Давид Тоноян вернулся из окопов и обсудил ситуацию в зоне конфликта с послом США в Армении Линн Трейси.

Давид Тоноян: прекращение огня возможно лишь в случае применения механизмов верификации его соблюдения - NovostiNK - Новости Армении https://t.co/77Gs5zQDFv — NovostiNK.net (@NovostiNK) October 30, 2020

Обсуждалась ситуация в Закавказье с акцентом на развитие ситуации в Карабахе и в ходе оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, но также без подробностей.

Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Карабахе, акции террористов в Европе, а также другие…

Подробнее на https://t.co/LcugmEkCk1 pic.twitter.com/MCdYG8JyEr — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) October 30, 2020

Подводя итоги дня стоит отметить, что армянская сторона все еще не готова на болезненные решения и, по всей видимости, считает, что время для торга еще есть. Азербайджан в этом большой проблемы не видит и продолжает методично наращивать успех на поле боя, а на захваченных территориях уже приступил к формированию органов государственной власти.

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