Ульяновские водители объединяются для помощи местным врачам

Ульяновск, 31 октября. Совет безопасности Ульяновской области обратился к местным жителям, имеющим собственный автомобиль. Руководство региона ищет добровольцев, которые готовы помогать врачам.

В социальных сетях автомобилистов просят посодействовать в развозке рецептов на лекарства для хронических больных, не инфицированных COVID-19. Отмечается, что таким образом активисты помогут врачам освободить больше времени для лечения больных.

Также ульяновских водителей просят подвозить медиков на домашние вызовы в будни и выходные, часто в вечернее время. При этом сообщается, что волонтеры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и средствами для дезинфекции авто.