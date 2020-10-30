Арестанты СИЗО «Водник» назвали Ефремова «мукой для всех»

Москва, 30 октября. Арестанты из хозотряда СИЗО «Водник» не захотели работать с Михаилом Ефремовым.

Свой отказ работать с осужденным за пьяное ДТП Ефремовым арестанты объяснили неспособностью актера справиться со всеми обязанностями. Осужденные заявили, что артист может попасть в отряд только на должность разнорабочего, но он может не справиться со всеми своими обязанностями в виде выбрасывания мусора, мытья полов и уборки двора.

Заключенный Дмитрий сообщил, что у Ефремова нет полезной для тюрьмы профессии, поэтому его нахождение в хозотряде считают нежелательным. По словам Дмитрия, присутствие актера в отряде будет «мукой для всех».

«Актера Ефремова нам бы в отряд не особо желательно. Он ни по сантехнике, ни по электрике не сможет ничего сделать. У него нет профессии, которая бы тут пригодилась. У нас по штатному расписанию есть только одна подходящая вакансия — «разнорабочий». А знаете, как они загружены? Это будет мука для всех», — озвучил свое мнение заключенный Дмитрий.

Михаил Ефремов заявил о своем желании отбывать наказание по уголовному делу о смертельном ДТП в хозотряде московского СИЗО. В нем значительно лучше условия содержания, чем в колонии. Отбывающие наказание проживают в комнатах, а не в камерах и имеют право на звонки и свидания с родными, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».