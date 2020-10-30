Гузеева резко ответила на критику подписчиков

Москва, 30 октября. Известная российская телеведущая Лариса Гузеева подверглась нападкам в Instagram из-за опубликованной рекламы матрасов. Однако звезда не стала терпеть уколы со стороны подписчиков, и резко ответила на критику.

Судя по многочисленным заявлениям Гузеевой, она не нуждается в деньгах. Но, несмотря на это, знаменитость решила немного «подработать» в своих социальных сетях, опубликовав рекламу матрасов. Зачастую подписчики даже не обращают внимание на продвигающих товары блогеров, однако публикация «постельных» рекламных снимков понравилась далеко не всем поклонникам ведущей.

Ситуацию усугубил тот факт, что в последнее время артистка зачастила с рекламными публикациями. Судя по всему, у кого-то из подписчиков не выдержали нервы, и он решил обратиться в комментариях к ведущей. По словам комментатора, Гузеева много для кого является кумиром и «женщиной с большой буквы», поэтому не хотелось бы, чтобы знаменитость «закончила» на рекламе белья и матрасов.

«А вы хотите, чтобы вас здесь развлекали бесплатно? Instagram для этого и создан», – заметила известная своим острым языком телезвезда.

Гузеева достаточно часто привлекает к себе внимание из-за окружающих ее скандалов. Периодически знаменитость вступает в конфликты со своей соведущей или другими участниками телешоу «Давай поженимся!». Как сообщалось ранее, недавно телезвезда устроила перепалку с женихом, раскритиковавшим команду телешоу.