Вашингтон, 30 октября. Издание The National Interest опубликовало материал, посвященный уникальному советскому истребителю Су-47 «Беркут». Этот самолет никогда не выпускался серийно, однако смог принести России большую пользу.

По мнению автора статьи, именно «Беркут» стал прообразом для создания современного российского истребителя пятого поколения Су-57. Изначально детище отечественного ВПК было запланировано как самолет, невидимый для вражеских радаров и раздвигающий грани технологических возможностей.

Разработчики собирались сделать боевую машину наиболее маневренной, «дальнобойной» и имеющей выдающиеся противоштопорные характеристики. Его отличительной особенностью также являлось крыло обратной стреловидности, которое должно было улучшить углы атаки.

«Су-47 так и не был запущен в серийное производство. Возможно, именно он вдохновил Москву на создание своих лучших самолетов», – заметил американский журналист.

Именно таким самолетом и стал истребитель-невидимка Су-57. Судя по всему, отечественные разработчики учли допущенные просчеты и создали нечто совершенно новое, крайне маневренное и передовое. Хотя при этом и пришлось отказаться от крыльев обратной стреловидности, сообщает издание «ПолитРоссия».

Стоит сказать, что зачастую внимание западных журналистов привлекает не только боевая техника России, но и мастерство российских пилотов. Как сообщалось ранее, недавно летчики на Су-57 покорили иностранцев виртуозным полетом без защитного купола.