Москва, 30 октября. Геополитик Константин Соколов прокомментировал недавние известия о возможном появлении американских ракет средней и меньшей дальности в Европе. По мнению эксперта, таким образом Вашингтон хочет продемонстрировать несамостоятельность Европы.

Советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен ранее сообщил, что в целях сдерживания Москвы США готовы расположить баллистические и гиперзвуковые ракеты на территории ЕС. По мнению Соколова, подобное заявление может быть связано с выборами, которые уже скоро состоятся в Соединенных Штатах.

«Сейчас США просто хотят подчеркнуть этим зависимость Европы от их политики. Призвать своих подданных к ноге», – объяснил геополитик.

В том случае, если Вашингтон действительно решит разместить ядерные боеприпасы на территории «союзников», то европейцы не смогут сказать «нет». Это обернется серьезными последствиями, так как в конечном итоге Европа окажется в «заложниках» США и под прицелом вооруженных сил России.

Но на этом все не закончиться. Конечной точкой станет превращение Европы в Украину, столь же зависимое от внешних игроков и недееспособное образование, сообщает «ПолитЭксперт».

Однако на данный момент все внимание приковано не к Украине или Европе, а к самим Соединенным Штатам и скорым выборам президента в этом государстве. Многие эксперты имеют разные взгляды на происходящее и на то, за кого нужно «болеть» в президентской гонке. Ранее колумнист ФАН Роман Носиков рассказал о лучшем президенте для Америки.