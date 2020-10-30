Гнилые зубы Собчак напугали подписчиков на Хэллоуин

Москва, 30 октября. Телеведущая Ксения Собчак в преддверии Хэллоуина решила развлечь подписчиков, перевоплотившись в нечисть.

Собчак сняла на видео свой ужасающий грим. Пугающий пост появился на ее странице в Instagram. Подписчиков шокировали отвратительные язвы на лице, нечеловеческие глаза и запекшиеся от крови губы и гнилые зубы. В таком виде она могла бы сыграть в одном из фильмов о нечисти.

«А кто-нибудь помнит великие вечеринки на Хэллоуин Сережи Гулливера в Доме Архитектора?» — написала светская львица.

Часть подписчиков встретили образ Собчак сарказмом. Некоторых грим Собчак напугал.

«Ксения, не пугайте так больше!» — отреагировал один из комментаторов.

«Маску сняла?» — сыронизировал другой.

«Когда наконец можешь быть собой», — отметил пользователь.

Также подписчики увидели в гриме осложнения от COVID-19 и сравнили с женой французского президента Эммануэля Макрона.

Издание «Дни.ру» сообщило, что скандальный блогер Лена Миро считает брак Собчак и Константина Богомолова находящимся на грани развода.