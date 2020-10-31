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Школьник из Тверской области получил медаль МЧС за спасение тонущих детей

Школьник из Тверской области получил медаль МЧС за спасение тонущих детей

Тверь, 31 октября. Подросток из Тверской области Александр Недоступов награжден медалью МЧС за спасение двух тонущих детей. Героический поступок 15-летний молодой человек совершил этим летом, сообщает пресс-служба регионального управления экстренного ведомства.

10 июня Александр гулял на берегу реки в деревне Большое Эскино. В этот момент он заметил тонущего ребенка и бросился за ним в воду. Молодому человеку удалось достать пострадавшего не берег и передать родителям.

«Через несколько дней на этом же самом месте подросток вновь увидел тонущего малыша, которого немедленно бросился спасать. Ребенок выжил и не получил никаких травм», — отмечают в ГУ МЧС по Тверской области.

За проявленное мужество и героизм россиянин был награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Церемония награждения была проведена Советом Федерации совместно с МЧС. Всего почетных наград были удостоены 142 ребенка из 57 регионов России.

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