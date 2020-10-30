ФАН публикует видео с места ДТП с участием автобуса под Воронежем

Воронеж 30 октября. В распоряжении ФАН оказалось видео с места смертельной аварии в Воронежской области. Там на трассе произошло ДТП с участием автобуса, в результате погиб один человек.

Согласно имеющейся информации, авария произошла на 423 километре автодороги Курск — Саратов. В официальном комментарии регионального МВД уточняется, что в ДТП погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об их состоянии и обстоятельствах ДТП не сообщается.

Всего в автобусе находились 13 человек. В данный момент на месте аварии работают экстренные службы.