Жительница Москвы триумфально выступила на шоу «Голос»

Москва, 30 октября. Участница шоу «Голос» Оксана Устина исполнила песню Полины Гагариной «Драмы больше нет», чем впечатлила всех наставников.

Глубокий голос, сильный вокал и эмоциональное выступление заставило Басту, Валерия Сюткина, Полину Гагарину и Сергея Шнурова обернуться. В конечном итоге конкурсантка выбрала команду лидера группировки «Ленинград».

«Голос» насчитывает уже восемь успешных сезонов, сейчас в эфире Первого канала транслируется девятый сезон. Сотни претендентов пробовались на участие в передаче, однако не всем посчастливилось выйти на сцену. И еще меньшему числу людей удалось попасть в команду одного из наставников.

Нельзя не упомянуть, что шоу имеет большой резонанс. Однако далеко не все в восторге от происходящего на экране и за кулисами. Известный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов поддержал призыв закрыть «Голос» из-за многочисленных скандалов. В комментарии ФАН Соседов рассказал, как на самом деле выбирают победителя проекта, и предложил отказаться от детского формата шоу.

Критик напомнил, что передача выходит не в прямом эфире, а, значит, во время монтажа можно вырезать любые моменты и подсчитать голоса зрителей так, как это выгодно.