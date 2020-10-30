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Жительница Москвы триумфально выступила на шоу «Голос»

Жительница Москвы триумфально выступила на шоу «Голос»

Москва, 30 октября. Участница шоу «Голос» Оксана Устина исполнила песню Полины Гагариной «Драмы больше нет», чем впечатлила всех наставников.

Глубокий голос, сильный вокал и эмоциональное выступление заставило Басту, Валерия Сюткина, Полину Гагарину и Сергея Шнурова обернуться. В конечном итоге конкурсантка выбрала команду лидера группировки «Ленинград».

«Голос» насчитывает уже восемь успешных сезонов, сейчас в эфире Первого канала транслируется девятый сезон. Сотни претендентов пробовались на участие в передаче, однако не всем посчастливилось выйти на сцену. И еще меньшему числу людей удалось попасть в команду одного из наставников.

Нельзя не упомянуть, что шоу имеет большой резонанс. Однако далеко не все в восторге от происходящего на экране и за кулисами. Известный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов поддержал призыв закрыть «Голос» из-за многочисленных скандалов. В комментарии ФАН Соседов рассказал, как на самом деле выбирают победителя проекта, и предложил отказаться от детского формата шоу.

Критик напомнил, что передача выходит не в прямом эфире, а, значит, во время монтажа можно вырезать любые моменты и подсчитать голоса зрителей так, как это выгодно.

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