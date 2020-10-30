Ученые из США отказались от испытаний «коктейля из антител» от COVID-19

Нью-Йорк, 30 октября. Regeneron Pharmaceuticals приостановила клинические испытания лечения COVID-19 с помощью антител.

Компания уточнила, что соответствующее решение было принято на основании рекомендации о приостановке дальнейшего расширения списка испытуемых, «которым требуется высокопоточный кислород или искусственная вентиляция», от независимого комитета по мониторингу препарата REGN-COV2.

«Regeneron выполняет рекомендации мониторинговой комиссии», — подчеркнули в заявлении американской биотехнологической компании.

Конкретных сроков восстановления клинических испытаний указано не было. Однако в компании отметили, что их приостановка продлится по меньшей мере до получения амбулаторных анализов других пациентов, которые принимают участие в этих исследованиях.

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уже проинформировано о приостановке испытаний. В настоящий момент FDA оценивает возможность разрешить применение «коктейля" из антител REGN-COV2 в экстренных случаях.