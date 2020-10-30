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Конкурсант «Голоса» произвел фурор на слепых прослушиваниях

Конкурсант «Голоса» произвел фурор на слепых прослушиваниях

Москва, 30 октября. Участник шоу «Голос» Василий Пасечник из города Москвы триумфально выступил на этапе слепых прослушиваний.

Василий Пасечник, 25-летний военный из Москвы, спел на сцене «Голоса» песню «Yesterday». Исполнение этой песни тронуло каждого из судей, а именно Басту, Полину Гагарину, Сергея Шнурова и Валерия Сюткина. После долгих рассуждений конкурсант выбрал команду своего тезки, Василия Вакуленко.

Текущий сезон шоу «Голос» стал уже девятым по счету на российском телевидении. Россияне высоко ценят передачу и с придыханием ждут каждый выпуск. Нельзя не сказать, что шоу не обходится без скандалов. Нынешний сезон не стал исключением. Однако речь идет о детском варианте передаче «Голос.Дети».

Дочь телеведущего Романа Будникова — Александра навела шуму среди аудитории конкурса. Определенная часть зрителей посчитала, что дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра не заслуживает участия в данном проекте. Вышеупомянутые шоумен, музыкальный критик и политик подвергли остракизму популярную программу, где открывают новые певческие таланты.

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