Конкурсант «Голоса» произвел фурор на слепых прослушиваниях

Москва, 30 октября. Участник шоу «Голос» Василий Пасечник из города Москвы триумфально выступил на этапе слепых прослушиваний.

Василий Пасечник, 25-летний военный из Москвы, спел на сцене «Голоса» песню «Yesterday». Исполнение этой песни тронуло каждого из судей, а именно Басту, Полину Гагарину, Сергея Шнурова и Валерия Сюткина. После долгих рассуждений конкурсант выбрал команду своего тезки, Василия Вакуленко.

Текущий сезон шоу «Голос» стал уже девятым по счету на российском телевидении. Россияне высоко ценят передачу и с придыханием ждут каждый выпуск. Нельзя не сказать, что шоу не обходится без скандалов. Нынешний сезон не стал исключением. Однако речь идет о детском варианте передаче «Голос.Дети».

Дочь телеведущего Романа Будникова — Александра навела шуму среди аудитории конкурса. Определенная часть зрителей посчитала, что дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра не заслуживает участия в данном проекте. Вышеупомянутые шоумен, музыкальный критик и политик подвергли остракизму популярную программу, где открывают новые певческие таланты.