Глава ПНС Ливии Саррадж отказался уходить в отставку

Триполи, 30 октября. Действующий глава нелегитимного Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж заявил, что отказывается уходить в отставку. Об этом в пятницу сообщил местный телеканал Al-Arabiya.

Согласно сообщению, Саррадж заявил об обращении некоторых политических ведомств и «дружественных стран».

«Я объявляю отзыв своей отставки, которую планировал на конец октября 2020 года», — цитирует Сарраджа издание Al-Marsad.

Информация о предполагаемом уходе главы ПНС появилась 17 сентября. Тогда Саррадж заявил, что покинет занимаемую должность до конца октября.

Напомним, в пятницу, 30 октября, состоялся телефонный разговор между главой Президентского совета ПНС Файезом Сарраджем и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Политики обсудили последствия пандемии коронавируса, а также меры, которые предпринимаются для борьбы и предупреждения распространения заболевания.