США больше не сверхдержава, или Как исчезает «моральное превосходство»

Грядущие президентские выборы в США ставят перед американцами серьезный вопрос, который гораздо глубже, чем представляют себе Дональд Трамп или Джо Байден. Пандемия коронавируса обнажила не только экономический и социальный кризис США, поставив под сомнение роль США как сверхдержавы, но и привела страну к порогу гражданской войны.

История знала много великих империй, которые если и не правили миром, то были эталоном цивилизации своего времени. Но есть одно, что объединяет все эти разные по времени и по своему устройству цивилизации, — практически все они погибли не из-за внешнего вторжения, а под грузом внутренних проблем. Не стали исключением и Соединенные Штаты Америки.

В настоящий момент мы можем наблюдать то, как США из сверхдержавы превращаются в государство, которое теряет «моральное превосходство», не может влиять на обстановку в мире и с трудом справляется (или не справляется) со своими внутренними проблемами. Одной из главных причин, которая подорвала превосходство США над всеми другими странами, стал пресловутый коронавирус.

С одной стороны, по своей разрушительности он не может сравниться с «Юстиниановой Чумой», от которой погибли многие граждан Византийской Империи, что в перспективе привело не только к ее распаду, но и к исчезновению христианской цивилизации Ближнего Востока. С другой стороны, количество жертв COVID-19 на территории США и тотальная неспособность самого «могущественного» государства на планете справиться с эпидемией не самого смертельного заболевания говорит о том, что система, которая казалась идеальной, не может справиться даже с небольшой угрозой.

Не стоит забывать и о том, что на протяжении века США старательно экспортировали «демократию» практически во все регионы мира. При этом, одной из ключевых причин, по которым народы принимали «американскую модель демократии», была успешность США и высокий уровень жизни самих американцев. Граждане стран третьего мира свято верили, что если у них будет все так, как говорят американцы, то и жить они будут также. Увы, но нет.

Потеря международного авторитета США также связана с тем, что они начали вступать в конфронтацию со своими традиционными партнерами. Примером тому могут служить не только разногласия Дональда Трампа со странами Европейского союза, но и с таким некогда надежным партнером, как Китай. В сложившейся ситуации многие китайские политики, пусть и не прямо, но постоянно говорят о том, что нахождение Дональда Трампа на посту президента США только ускорит и усилит упадок страны.

Однако, с китайцами не согласно подавляющее большинство американцев, которые уверенно проголосуют за Трампа на грядущих выборах. Причиной тому является то, что кандидат от Демократической партии Джо Байден не имеет планов по восстановлению экономики, но обладает достаточно прочными экономическими связями с Китаем. Очередной скандал с его сыном является тому подтверждением. Не удивительно, что многие американцы считают, что он будет действовать скорее в интересах Китая, чем в интересах собственного народа.

Большинство американцев не заботят имперские амбиции их правителей. Главным вопросом на повестке 2020 года в США является экономика. Несмотря на то, что в третьем квартале этого года экономика США отыграла практически 30%, перспективы ее развития остаются крайне туманными. По мнению ряда экспертов, 2021 год будет для США самым тяжелым в их истории. Дело в том, что падение американской экономики неминуемо приведет не только к обесцениванию доллара, который, на секундочку, является основной мировой резервной валютой, но и к требованию кредиторов американской экономики расплатиться по долгам не обесценившимися зелеными фантиками, а реальными активами, которые сохранили свою ценность. Само собой, подобный сценарий приведет к экономическому коллапсу США, который только усугубит внутреннюю нестабильность.

Аналитики констатируют смерть американской гегемонии, отмечая, что в действительности это произошло еще два года назад. И причиной смерти сверхдержавы стали не внешние враги, а исключительно внутренние проблемы.

Пока американская экономика пытается оправиться от шока, число случаев заражения коронавирусом в США снова бьет рекорды. Пандемия выявила всю беспомощность американской системы здравоохранения.