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Названа причина пожара под Кировом, где погибли четверо детей

Названа причина пожара под Кировом, где погибли четверо детей

Киров, 30 октября. По предварительной информации, причиной пожара в деревне Ложкари Кировской области, где погибли четверо детей, стала неисправность проводки. Об этом ФАН сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что дети воспитывались в неблагополучной семье. По предварительной версии, в момент трагедии их 24-летняя мать отсутствовала в квартире. Местонахождение отца неизвестно.

Напомним, возгорание в доме №35 на улице Исаковская произошло в пятницу. Сигнал о ЧП поступил в 17.50. Во время пожара дети находились в квартире, закрытой на замок. На данный момент расследованием всех обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы.

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