Актриса Алена Биккулова отреагировала на фильм ФАН «Один день в Карабахе»

Москва, 30 октября. Фильм «Один день в Карабахе», снятый корреспондентами ФАН, показывает страшные кадры войны и заставляет задуматься о важности родной земли и человеческой жизни. Такое мнение высказала российская актриса театра и кино Алена Биккулова.

«Страшно, когда конфликт длится многие десятилетия и мы все время становимся свидетелями кровопролития на фоне политической и религиозной борьбы», — отреагировала артистка.

Также она отметила, что документальный фильм заставил ее задуматься о важности человеческой жизни и родной земли.

«Если бы меня попросили сделать выбор между землей, пусть даже землей моих предков, и человеческой жизнью, я бы выбрала второе», — сказала Биккулова.

Напомним, сегодня состоялась премьера документального фильма Федерального агентства новостей «Один день в Карабахе». В своей работе журналисты ФАН показали конфликт в Нагорном Карабахе так, как его видят мирные жители. При этом стоит обратить внимание, что в фильме нет политических дискуссий, в нем только истории людей, которых война лишила привычной жизни.