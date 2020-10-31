Экс-премьер Малайзии обвинил Facebook и Twitter в разжигании ненависти

Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал вырванной из контекста его фразу о том, что «мусульмане имеют право убить миллионы французов», а также назвал президента Макрона примитивным и диким. Политик опубликовал десять тезисов, в которых объяснил свое заявление и назвал неправомерным удаление его записей в Facebook и Twitter.

Нападения на французов

В четверг сразу в трех городах граждане Франции подверглись нападениям. Вооруженный ножом преступник напал на главный собор Ниццы. Два человека скончались внутри храма, один погиб спустя некоторое время от полученных травм. Как сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози, преступник обезглавил женщину.

По предварительным данным, нападавшего задержали. Мэр Ниццы назвал случившееся терактом. Помимо церкви в Ницце, нападения произошли в Авиньоне, а также в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Нападения произошли спустя 13 дней после жестокого убийства учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Его обезглавил 18-летний беженец Абдуллах Анзоров. Позже преступник написал в соцсетях, что «казнил» учителя, «унизившего пророка Мухаммеда». На уроках Пати показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo в качестве примера свободы слова во Франции.

Записи в Twitter

Бывший премьер-министр Малайзии, комментируя убийства, заявил, что «мусульмане вправе убивать французов». Это фраза моментально попала во все заголовки. Спустя несколько часов Twitter удалил провокационный пост об убийстве французов, хотя изначально лишь пометил его как «призывающий к насилию». Однако фраза оказалась вырванной из контекста, об этом ранее сообщал ФАН.

«... но независимо от исповедуемой религии разгневанные люди убивают. Французы за свою историю убили миллионы людей. Многие были мусульманами. Мусульмане имеют право злиться и убить миллионы французов за массовые убийства прошлого. Но в целом мусульмане не применяли принцип «око за око». Мусульмане этого не делают. И французы не должны. Вместо этого французы должны научить свой народ уважать чувства других людей», — написал Махатхир Мохамад.

Десять тезисов Мохамада

Экс-премьер Малайзии раскритиковал СМИ и соцсети за двойные стандарты в отношении свободы слова. Политик написал десять тезисов, в которых объяснил свое заявление.

«У меня вызывают отвращение попытки исказить и вырвать из контекста то, что я написал вчера в своем блоге», — признался Мохамад.

Он отметил, что СМИ распространили его высказывание о том, что «мусульмане имеют право сердиться и убивать миллионы французов за резню прошлого». Но продолжение этой фразы СМИ упустили из виду.

Экс-премьер пожаловался: из-за того, что его фраза была вырвана из контекста Facebook и Twitter обвинили его в пропаганде насилия и удалили публикации. Мохамад отметил, что если Facebook и Twitter считают себя проводниками свободы слова, то они должны были позволить ему объяснить свою позицию.

«С одной стороны, они защищали тех, кто решил выставить оскорбительные карикатуры на пророка Мухаммеда и ожидал, что все мусульмане проглотят это во имя свободы слова и самовыражения. С другой стороны, они намеренно вырвали из контекста то, что мусульмане никогда не стремились отомстить за несправедливость по отношению к ним в прошлом. Даже мой призыв к тому, что французы должны научить свой народ быть деликатными и уважать чувства других людей, остается без внимания», — возмутился он.

Мохамад уверен, что такая реакция в СМИ, а также политиков и соцсетей на его статью способствует лишь разжиганию ненависти французов к мусульманам.