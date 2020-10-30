Историк Понасенков назвал «пашаевщиной» методы адвокатов Олега Соколова

Методы адвокатов историка Олега Соколова нельзя назвать иначе, как «пашаевщиной» — настолько их «принципы» совпадают с теми, что исповедовал адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Об этом в интервью ФАН заявил историк, режиссер и публицист Евгений Понасенков.

Ранее адвокат Олега Соколова, доцента СПбГУ, обвиняемого в убийстве своей сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что в адрес ученого и его бывшей возлюбленной якобы поступали угрозы со стороны последователей его научного оппонента — Евгения Понасенкова. Защита Соколова утверждает, что злоумышленники требовали от доцента отозвать из гражданского суда иск о плагиате, который тот подал к Понасенкову якобы еще до того, как совершил прославившее его преступление.

Собеседник ФАН отверг все возводимые на него обвинения. По его словам, плагиатом занимался как раз Соколов.

«Вот уже год как длится этот маскарад и клоунада, когда жестокого убийцу, дегенерата и преступника пиарят и выслушивают его крики, бредни и оскорбления по отношению к прокурору и даже к стороне потерпевшей (Анастасии Ещенко. — Прим. ФАН), — заметил историк. — Какая была линия их бездарной защиты? Сперва они попытались подвести к теме аффекта: якобы эта аспирантка довела Олега «темой детей», и он сорвался. Однако, когда они провалили экспертизу института Сербского (а экспертиза — это основа, на которой судья выносит свое решение), этот убийца сразу стал кричать, что Настю, мол, плохо воспитали родители».

Однако, по словам режиссера, не прошел и этот вариант — судья отказалась слушать «бред» Соколова, и только после этого тот «вспомнил» о существовании своего научного оппонента, попытавшись приплести того к скандальному делу.

«Он вспомнил также о том, что проиграл мне два суда: причем первый иск — за якобы нанесенное мной ему оскорбление — подал он сам, а второй — за плагиат моих научных концепций — подал уже я и выиграл, — заявил историк. — Причем не просто выиграл, а выиграл триумфально, потому что я еще получил экспертизы из Российской академии наук за авторством профессора-лингвиста Баранова (главного специалиста в нашей стране по определению плагиата!), который однозначно высказался, что идеи, которые Олег декларировал в своих публикациях без ссылки на меня, однозначно мои».

Понасенков отметил, что воровство идей — это стандартное явление для исторической науки, но его дополнительно возмутило то хамство, которое позволял себе по отношению к нему Соколов, завидуя успеху книги своего оппонента «Первая научная история войны 1812 года».

«Это уже за гранью, — убежден режиссер. — Вы знаете, было много в истории отвратительных убийц, но такой оборзевшей, охамевшей и лицемерной мрази мир еще не видывал — это я вам говорю как историк. Был Андрей Чикатило — но он никогда не утверждал, что его до преступления доводил какой-то другой человек!».

Собеседник ФАН объяснил, почему защита Соколова все время «говорит про него» — по его словам, им больше уже «ничего не остается делать», как оттягивать решение судьи.

«Я вам скажу инсайд: они очень надеялись, что объявят карантин, — поделился мыслями эксперт. — Но этого не случилось, и теперь они выдумывают совсем уже несусветную чепуху, подсовывая судье поддельные доказательства того, что за два года до убийства кто-то там угрожал Соколову от моего имени».

Режиссер заявил, что дело обстояло с точностью до наоборот — угрожали ему, и делали это приспешники историка-расчленителя, которые «служили тому как псевдосиру и псевдоимператору».

«Они присылали мне смски с угрозами, когда я ехал на пресс-конференцию год назад! — вспомнил Понасенков. — Кроме того, мне расписывали подъезд, и я был вынужден ходить с охраной (и это видно на всех моих видеороликах за последние два года). Однако я не кричал об этом на каждом углу — у меня мужское поведение, в отличие от Соколова, который ведет себя как престарелая баба, наделавшая мерзких поступков и всех вокруг в них обвиняющая».

Собеседник ФАН заявил, что уже в течении двух лет подвергается травле со стороны сторонников его научного оппонента, не сумевших простить ему падение своего кумира.

«Не только эта девочка (Анастасия Ещенко. — Прим. ФАН) является потерпевшей из-за этого выродка, но и я тоже! — возмущен историк. — Он украл мои идеи, нанес мне оскорбление, это подтвердил суд и назначил мне материальную компенсацию, которую Соколов еще и не выплатил! Но он продолжает нападать на меня, а пресса транслирует всю его ложь и бредятину каждый день! Это просто безумие!».

Режиссер также высказался и о методах адвокатов своего научного оппонента, назвав их «пашаевщиной» (по имени скандального защитника актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева). Он убежден, что после вынесения приговора Соколову их обоих лишат адвокатского статуса.