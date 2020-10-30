Безруков удивил поклонников возвращением к роли Саши Белого

Москва, 30 октября. Исполнители Тимати, Егор Крид и Джиган опубликовали новый совместный клип, в котором также появился и известный российский актер Сергей Безруков. В мини-фильме на композицию «Rolls Royce» артист вернулся к роли Саши Белого из сериала «Бригада».

Известный по роли в сериале «Бригада» Сергей Безруков принял участие в съемках нового клипа Тимати, Егора Крида и Джигана. Ранее исполнители заявляли о прекращении сотрудничества, однако затем вновь начали работать вместе. В начале месяца ими было опубликовано видео «Звездопад», а затем выложили видеоролик к композиции «Rolls Royce».

Новый клип вполне можно считать мини-фильмом с собственной сюжетной линией. Рэперы исполнили в нем роль киллеров, которые решили ограбить одного из криминальных авторитетов. По сценарию, герои клипа атаковали ресторан конкурента, в котором скрывалась замаскированная нарколаборатория.

Вооруженные исполнители расстреливают скрывающихся в заведении общепита бандитов, забирают наполненные деньгами сумки и покидают ресторан. Однако в конечном итоге оказывается, что главный оппонент все время следовал за киллерами, а они об этом даже не догадывались. В конце фильма персонаж Безрукова убивает Тимати и Крида, а затем снимает с себя маску Джигана.

В последних кадрах клипа содержится отсылка к образу Саши Белого из много серийного фильма «Бригада». Безруков забирает деньги и удаляется, продемонстрировав лицо зрителям.

Стоит сказать, что в последнее время Тимати достаточно часто привлекает к себе внимание общественности. Как сообщалось ранее, недавно от танцевал вместе с пьяным Киркоровым в ресторане Моргенштерна.