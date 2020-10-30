Депутат Земцов обратил внимание на честность фильма ФАН о войне в Карабахе

Москва, 30 октября. Документальный фильм ФАН «Один день в Карабахе» является зарисовкой о войне, жизни и страдании простых людей, которые оказываются среди разрухи и военного быта. Такое мнение в беседе с изданием высказал депутат Госдумы РФ Николай Земцов.

Политик отметил, что фильм снят с болью, однако в нем не хватает второй стороны конфликта.

«Всем понятно, что необходим мир, и для него должны быть выдвинуты условия, которые устроят обе стороны. Поэтому все эти фильмы, сюжеты, репортажи из зоны конфликта должны подавать более высокую позицию», — считает Земцов.

По словам депутата, на данный момент необходимо сформулировать некий сценарий или дорожную карту, которая опишет дальнейшее сосуществование двух этносов на данной территории.

«Мы, как соседи, наблюдая за страданиями двух народов, которые некогда были частью единого целого нашей страны, понимаем, что нам, как старшему брату, нужно предложить, как остановить эту войну. И это (мирное урегулирование. — Прим. ФАН) невозможно без участия России», — сказал депутат.

На данный момент в Нагорном Карабахе погибло много молодых людей. По неофициальным данным, число жертв конфликта составляет уже 20 тысяч человек. При этом мирный путь урегулирования ситуации пока не найден. Депутат обратил внимание на фрагмент из фильма, где местная жительница говорит о том, что она не знает, как жить дальше, поскольку у нее никого не осталось: «ни детей, ни внуков, никого».

«Вот хочется адресовать политикам, которые довели ситуацию до такого состояния, слова этой простой женщины. Ваш фильм – это честная журналистика. Но выводы должны быть не с точки зрения одной стороны, их надо делать глубже», — считает Земцов.

В пятницу, 30 октября, состоялась премьера документального фильма Федерального агентства новостей «Один день в Карабахе». Журналисты ФАН показали конфликт в Нагорном Карабахе так, как его видят мирные жители, население Арцаха. В фильме нет политических дискуссий, в нем только истории людей, которых война лишила привычной жизни.