Военный эксперт объяснил, почему США именно сейчас испытали МБР Minuteman III

Москва, 30 октября. Военный эксперт Владимир Богатырев объяснил, почему руководство США решило испытать межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III именно сейчас. По его мнению, это имеет непосредственное отношение к президентским выборам.

Уже совсем скоро в США состоятся новые выборы президента. Стоит сказать, что на данный момент страна пребывает в достаточно шатком положении. Во-первых, количество инфицированных коронавирусом в Америке продолжает расти день ото дня, во-вторых, экономическое состояние заокеанского государства также оставляет желать лучшего. Не стоит забывать и о расовых беспорядках, так и не утихнувших во всей стране.

Судя по всему, действующее руководство США решило несколько поднять свои рейтинги и попотчевать избирателей порцией милитаризма. Однако это далеко не единственная причина для запуска ядерной ракеты незадолго до начала голосования.

Как заметил Богатырев, ракеты Minuteman III являются достаточно неплохим оружием, но они уже давно изжили свой век и выработали гарантийные сроки. Их действительно нужно периодически проверять, чтобы убедиться, что данные боеприпасы все еще пригодны для использования в случае необходимости.

«Но одновременно это еще и напоминание о том, что ядерные силы США необходимо модернизировать», — заметил эксперт.

Некоторые специалисты считают, что выборы президента в Америке играют куда меньшую роль, чем может показаться на первый взгляд. Как сообщалось ранее, эксперты объяснили, почему спор Трампа с Байденом — это пародия на выборы.