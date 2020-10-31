Полноценный уход за полостью рта невозможен без качественной зубной щетки. Именно она трением щетинок о поверхность зубов удаляет с них налет и частички пищи. Традиционные щетки — изделия привычные и недорогие, но все чаще можно услышать рекомендации отказаться от их применения в пользу более современных — электрических.

Есть ли в этом смысл? Действительно ли электрическая зубная щетка лучше обычной? Как работают такие устройства? И какая электрическая зубная щетка лучше? С этими вопросами ФАН обратился к главному врачу стоматологической клиники «ДенталКит» Илье Антонову. И вместе со специалистом составил свой рейтинг электрических щеток.

Что такое электрическая зубная щетка

Обычные зубные щетки удаляют загрязнения с поверхности зубов механическим воздействием щетинок. Они просто сметают все лишнее с зубной эмали. Электрическая щетка работает точно так же, но значительно эффективнее. А все потому, что работает куда быстрее руки человека.

Подсчитайте, сколько примерно движений вы можете сделать ладонью во время чистки зубов обычной щеткой? Очень немного. Электрическая же совершает несколько тысяч движений в минуту. У некоторых моделей количество вращений может достигать 40 тысяч. Даже сложно представить такую интенсивность очистки обычной щеткой.

Вращательные или пульсирующие движения создает небольшой моторчик, встроенный в корпус устройства. Работает оно от батареек или аккумулятора. Аккумуляторные модели более распространены на рынке. Их удобно заряжать — для этого предлагается портативное зарядное устройство. Не нужно регулярно искать сменный комплект батареек. Единственный их недостаток в том, что аккумулятор со временем приходит в негодность, что неизбежно у любых устройств с автономным источником питания. Но у качественных моделей он служит до десяти лет, потому этот недостаток можно считать условным.

К корпусу крепится удлиненная насадка с небольшой чистящей головкой. Такая конструкция выбрана не случайно. Насадка — предмет индивидуальной гигиены, ей может пользоваться только один человек. Электрощеткой же, меняя насадки, могут пользоваться все члены семьи. А чтобы ее поверхность не контактировала со слюной, производители делают насадки удлиненными.

Размер чистящей головки тоже смущает людей, которые никогда не использовали это устройство. Она кажется слишком маленькой, детской. На самом деле именно компактная головка позволяет качественно очистить зубы и межзубные пространства. Она может быть двух форм.

Круглая — на «один зуб». Щетинки обрабатывают все поверхности зуба, включая межзубные промежутки. Круглые насадки совершают вращательные движения. Щетинки буквально «крутятся» вокруг зуба, качественно удаляя загрязнения.

Щетинки обрабатывают все поверхности зуба, включая межзубные промежутки. Круглые насадки совершают вращательные движения. Щетинки буквально «крутятся» вокруг зуба, качественно удаляя загрязнения. Овальная или продолговатая. Такая головка одновременно охватывает два зуба и два межзубных промежутка. Она выполняет не вращательные, а «выметающие» движения, тем самым позволяя быстрее обрабатывать ротовую полость.

«Главные особенности электрических зубных щеток — в их удобстве и более высокой функциональности по сравнению с обычными, — комментирует главный врач стоматологической клиники «ДенталКит» Илья Антонов. — Более половины обязательных движений при чистке такая щетка совершает сама. А благодаря особой форме рабочей головки позволяет качественно очистить труднодоступные поверхности зубов».

Виды и модели

Устройства можно разделять по нескольким критериям. Есть модели, рассчитанные на применение только взрослыми, и производители указывают возрастную группу в описании устройства. Существуют модели, адаптированные для применения в детском возрасте.

Детская электрическая зубная щетка отличается от взрослой не только интересным дизайном и «спецэффектами», которые будут привлекать малыша во время гигиенической процедуры.

«Особенность детских моделей — в размере головки, рассчитанной на размер детского рта, — уточняет Илья Антонов. — У нее будут мягкие щетинки, а размер ручки адаптирован под детскую ладонь. Пользоваться устройством удобно малышам любого возраста, поэтому выбирать щетку для ребенка можно с момента появления зубов».

Кроме того, модели различают по принципу работы. И эти особенности стоит иметь в виду при выборе.

Типовые. Устройство очищает зубы благодаря интенсивным движениям щетинок. Количество колебаний может составлять от 5 до 40 тысяч в минуту. У типовых электрощеток множество дополнительных функций, о которых мы расскажем ниже. Они влияют на стоимость модели, как и наличие дополнительных насадок в комплекте. Чем их больше, тем дороже устройство.

Устройство очищает зубы благодаря интенсивным движениям щетинок. Количество колебаний может составлять от 5 до 40 тысяч в минуту. У типовых электрощеток множество дополнительных функций, о которых мы расскажем ниже. Они влияют на стоимость модели, как и наличие дополнительных насадок в комплекте. Чем их больше, тем дороже устройство. Звуковые. На самом деле никаких звуков звуковая электрическая зубная щетка не издает. Сам термин появился благодаря тому, что производители стали маркировать некоторые электрощетки словом sonic, что в переводе на русский обозначает «звуковой» или «перемещающийся со скоростью звука». Принцип их работы заключается в том, что щетинки благодаря очень быстрым колебаниям создают во рту динамический поток из пены, пасты и слюны. И этот поток позволяет пене проникать в труднодоступные места и «доставать» зубной налет там, куда не могут проникнуть щетинки. Такой себе «турбодинамический эффект», на который способны только мощные электрощетки. В остальном же их принцип работы не отличается от типовых.

На самом деле никаких звуков звуковая электрическая зубная щетка не издает. Сам термин появился благодаря тому, что производители стали маркировать некоторые электрощетки словом sonic, что в переводе на русский обозначает «звуковой» или «перемещающийся со скоростью звука». Принцип их работы заключается в том, что щетинки благодаря очень быстрым колебаниям создают во рту динамический поток из пены, пасты и слюны. И этот поток позволяет пене проникать в труднодоступные места и «доставать» зубной налет там, куда не могут проникнуть щетинки. Такой себе «турбодинамический эффект», на который способны только мощные электрощетки. В остальном же их принцип работы не отличается от типовых. Ультразвуковые. А вот эти модели действительно серьезно отличаются от названных выше. В конструкцию ультразвуковых щеток установлен пьезоэлемент, который формирует ультразвуковые волны. И именно они удаляют с поверхности зубов отложения, налет и частички пищи. При этом сама головка щетки может оставаться неподвижной, что слишком непривычно для пользователя и создает ощущение, что устройство не работает вовсе. Из-за ошибочного восприятия потребителей некоторые производители добавили к возможностям ультразвуковых щеток еще и функцию механической очистки. При этом первые работают деликатно, без механического воздействия на поверхность зубов и десен. Вторые действуют ощутимо и интенсивно.

Большинство моделей, которые попадают в рейтинг электрических зубных щеток, относятся к типовым или звуковым. Ультразвуковых на рынке совсем немного. Уточнить, какая модель перед вами, можно по описанию устройства. В ультразвуковом будет пьезоэлемент — генератор ультразвука в насадке или в корпусе щетки. Если в комплектации он не указан, значит, перед вами обычная электрощетка.

«Ультразвуковые щетки отличаются колебаниями в ультразвуковом диапазоне, — комментирует Илья Антонов. — Тем самым повышается эффективность чистки вообще и в труднодоступных местах в частности. Недостатков у них нет, одни преимущества. Существует заблуждение, что при использовании такой щетки расшатываются пломбы и коронки. Это не так. Расшатываются только те конструкции, которые плохо сделаны плохими врачами».

Как выбрать электрическую зубную щетку

При выборе модели определитесь, какой тип вам подходит. Ультразвуковые можно рекомендовать всем, но в особенности людям, страдающим повышенной чувствительностью зубов. Даже при деликатной чистке устройство качественно удалит налет и обеспечит идеальную гигиену ротовой полости.

Обычные электрощетки работают по одному принципу. Различаются устройства лишь техническими нюансами и дополнительными возможностями.

Количество режимов. В самых простых моделях предусмотрены один-два режима, например стандартный и деликатный. В моделях дороже режимов будет больше: для массажа десен, очистки языка, отбеливания эмали. Варианты с несколькими режимами хороши для семей, где одним девайсом пользуются несколько человек. Каждый может подобрать оптимальный режим и использовать со своей насадкой.

В самых простых моделях предусмотрены один-два режима, например стандартный и деликатный. В моделях дороже режимов будет больше: для массажа десен, очистки языка, отбеливания эмали. Варианты с несколькими режимами хороши для семей, где одним девайсом пользуются несколько человек. Каждый может подобрать оптимальный режим и использовать со своей насадкой. Емкость аккумулятора. Чем реже приходится заряжать аккумулятор, тем удобнее пользоваться устройством и тем дольше оно прослужит. Хорошо зарекомендовали себя литийионные аккумуляторы, которые долго держат заряд и служат до десяти лет. Практика показывает, что щетки разных брендов требуют разной периодичности подзарядки. Модели Oral-B нужно подзаряжать примерно раз в две недели, а Phillips держат заряд до 25 дней.

Чем реже приходится заряжать аккумулятор, тем удобнее пользоваться устройством и тем дольше оно прослужит. Хорошо зарекомендовали себя литийионные аккумуляторы, которые долго держат заряд и служат до десяти лет. Практика показывает, что щетки разных брендов требуют разной периодичности подзарядки. Модели Oral-B нужно подзаряжать примерно раз в две недели, а Phillips держат заряд до 25 дней. Таймер. Некоторые модели оснащаются таймером, который будет отсчитывать время чистки зубов. Это удобная функция для детей, которые обычно торопятся закончить процедуру значительно быстрее положенных двух-трех минут.

Некоторые модели оснащаются таймером, который будет отсчитывать время чистки зубов. Это удобная функция для детей, которые обычно торопятся закончить процедуру значительно быстрее положенных двух-трех минут. Индикатор износа щетинок. У одних моделей он встроен в саму щетку и сообщает о необходимости заменить насадку звуковым или световым сигналом. У других щетинки постепенно светлеют: потеря цвета и служит «сообщением» для пользователя. Если этой опции нет, можно ориентироваться на общие рекомендации для всех электрощеток: менять насадку необходимо не реже одного раза в три месяца.

У одних моделей он встроен в саму щетку и сообщает о необходимости заменить насадку звуковым или световым сигналом. У других щетинки постепенно светлеют: потеря цвета и служит «сообщением» для пользователя. Если этой опции нет, можно ориентироваться на общие рекомендации для всех электрощеток: менять насадку необходимо не реже одного раза в три месяца. Дизайн. Здесь производители предлагают огромное многообразие вариантов: от расцветок корпуса до фактуры поверхности и декоративных элементов. Простая белая или эффектная цветная, с прорезиненными вставками или фактурой «под камень», с мультяшными персонажами для ребенка или лаконичная для взрослого — покупатели часто выбирают глазами, и производители это прекрасно знают. Но здесь важно не ошибиться, так как модель с эффектным дизайном может серьезно уступать по качеству и возможностям лаконичной щетке. Поэтому при выборе сравните технические характеристики всех понравившихся внешне девайсов.

«При выборе электрической зубной щетки нужно обращать внимание на форму ее головки и функционал, — советует Илья Антонов. — Она должна быть удобной, легко проникать к поверхностям всех зубов. Большинство моделей на рынке отличаются только количеством режимов и стоимостью. Если правильно подобрать жесткость щетины и тщательно чистить зубы каждый день, то все устройства чистят одинаково. Исключение составляют только ультразвуковые — их качество очистки максимально высоко».

Электрические зубные щетки — рейтинг лучших

Чтобы вам было проще сделать выбор, мы подготовили рейтинг электрических зубных щеток с отзывами покупателей. Вот популярные и функциональные модели.

Megasonex. Ультразвуковая модель, которая комбинирует ультразвуковой и механический способы очистки. Генерирует УЗ-волны на частоте 1,6 МГц, которые признаны безопасными при повседневном применении устройства. Модель оснащена мягкой щетиной, которая работает бережно и не травмирует эмаль. Индикатор на ручке показывает, активен ли ультразвуковой режим в период использования. Пользователю предлагаются три режима на выбор: с высокой и низкой частотой движения щетинок. И режим без ультразвука для гиперчувствительных зубов. Поставляется с подставкой и дорожным футляром. Средняя цена — 10 800 рублей.

Oral-B Pro 7000. Модель с круглой чистящей головкой в элегантном корпусе черного цвета. Работает от аккумулятора, поставляется с комплектом насадок. В наборе пять насадок для обычной чистки, отбеливания, деликатного ухода за полостью рта, и для каждой насадки предусмотрен специальный режим работы устройства. Для продвинутых пользователей модель может быть интересна тем, что связывается с мобильным приложением через Bluetooth и в реальном времени предлагает рекомендации по уходу за зубами. Средняя цена — 5990 рублей.

Oral-B Stages Power. Недорогая детская модель в оригинальном корпусе. Детям нравятся изображения мультяшных персонажей, а взрослым — надежность девайса и долгая работа аккумулятора. Оснащается мягкой щетиной и единственным режимом повседневной чистки, а также таймером, который помогает засекать и контролировать время процедуры. Средняя цена — 2490 рублей.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300. Популярная модель с двумя режимами работы. Пользователи отличают мощность устройства: щетинки двигаются очень быстро и прекрасно справляются с налетом и загрязнениями. Если надавить на электрощетку, она снижает интенсивность, тем самым предупреждая повреждение эмали и десен. Для новичков предусмотрен «режим привыкания», в котором увеличение скорости работы головки происходит постепенно в течение двух недель. Оснащена таймером и комплектуется сменной насадкой. Средняя цена — 6990 рублей.

CS Medica CS-333. Эта электрическая щетка дешевле, чем продукция известных брендов. Но возможности предлагает схожие. Поставляется с двумя насадками — для чистки и полировки зубов, работает в пяти режимах, в том числе отбеливания и массажа десен. По отзывам, чистит без болезненных ощущений, а заряда хватает на три недели. Оснащается таймером и индикацией заряда. Средняя цена — 4190 рублей.

B.Well PRO-810. Недорогая модель, которая работает от батареек. Производитель позиционирует ее как решение для первого знакомства с электрическими зубными щетками. В минуту она выполняет шесть тысяч вращений, что может показаться недостаточным тем, кто уже пользовался более мощными устройствами. Но исключает дискомфорт при использовании взрослыми и детьми старшего возраста, по отзывам, чистит тщательно и деликатно. Отличается приятным дизайном, длительной работой от одного комплекта батареек. Средняя цена — 850 рублей.

Philips Sonicare HealthyWhite. Модель в оригинальном розовом корпусе с двумя насадками в комплекте и подставкой с держателями для насадок. Предлагает два режима — повседневной очистки и отбеливания, работает от аккумулятора с частотой более 30 тысяч пульсаций в минуту. По отзывам, удобна в поездках и даже на природе, так как занимает минимум места, а пользоваться устройством, меняя насадки, может вся семья. Комплектуется таймером, удаляет налет не только с зубов, но и языка. При регулярном использовании режима отбеливания делает зубы светлее. Средняя цена — 4500 рублей.