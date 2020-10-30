Украинская журналистка остро отреагировала на звонок зрителя на ТВ-шоу

Украинская пропагандистка Янина Соколовская остро отреагировала на слова зрителя ток-шоу о состоянии страны. Журналистка начала рассказывать в эфире о том, как СССР «грабил Украину», пишет «Политнавигатор».

Недавно в эфир одного из украинских ток-шоу позвонил зритель с точкой зрения, весьма далекой от «официальной». Неравнодушный гражданин Незалежной заявил, что на данный момент страна находится в глубочайшем кризисе из-за отказа от русского наследия.

Украинцы, увлекшиеся процессом «десоветизации», призывали русское население уезжать в Россию, в результате чего Незалежная потеряла Крым. Его население «уехало», забрав с собой все территории.

Кроме того, на данный момент Киев продолжает существовать на остатках того, что было построено при СССР. До сих пор работают советские предприятия, постепенно приходящие в негодность и закрывающееся. Точно так же постепенно уничтожается инфраструктура, построенная в XX веке. У всего постепенно иссякает «запас прочности».

«Если бы не этот запас прочности, <...> ,уже мосты валятся, и все прочее», – объяснил зритель.

Его слова вызвали достаточно нервную реакцию Соколовской, заявившей, что все совершенно не так, а советская власть грабила УССР. Но в таком случае совершенно не ясно, почему к созданной большевиками украинской республике прирезались русские земли, а руководство страны проводило политику украинизации. Непонятно, почему на территории УССР были сконцентрированы наиболее крупные предприятия Советского Союза, которые было бы логичнее разместить в России. Остается загадкой, почему Киеву был передан Крым.

В данном случае стоит заметить, что, несмотря на все усилия советской власти, Украина так и не стала жизнеспособным образованием. Как сообщалось ранее, киевский политолог предрек развал Незалежной в ближайшую «пятилетку».