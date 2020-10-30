«Голубая Луна»: дата явления, влияние на людей, советы астролога

Россияне 31 октября смогут увидеть «голубую Луну» — второе полнолуние в этом месяце. Как это явление может повлиять на людей, и к чему в своем состоянии стоит прислушаться в этот день? Астропсихолог Инга Лозанчич дала несколько советов в беседе с ФАН.

«Голубой Луной» называют второе полнолуние, приходящееся на один месяц. Это явление считается достаточно редким — отсюда и идет его название. «Голубая Луна» не имеет никакого отношения к смене цвета естественного спутника Земли — фраза происходит от английского выражения Once in a Blue Moon (Однажды под голубой Луной). Эта идиома эквивалентна русской поговорке «после дождичка в четверг», что означает что-то крайне редкое или маловероятное.

Астропсихолог Инга Лозанчич отметила, что в астропсихологии понятия «голубая Луна» не существует.

«Завтра около 18.00 по московскому времени будет полнолуние. Его решили окрестить именно таким образом — «Голубая Луна» — не имею ничего против: я за игру слов и юмор, но к астропсихологии это никакого отношения не имеет. Здесь есть привязка к тому, что в октябре два полнолуния: первое было в самом начале месяца, а 31 октября будет второе. Такое бывает нечасто», — сказала Инга Лозанчич.

По ее словам, грядущее полнолуние будет сопряжено с весьма напряженными астрологическими аспектами. Прослеживается четкое влияние Урана.

«Эта напряженность чувствуется с вечера четверга: как бы по нарастающей идет энергетическая закрутка, она набирает обороты, и ее пик приходится на завтрашний вечер», — отметила Инга Лозанчич.

В целом же, полнолуние в астропсихологии рассматривают как противостояние Солнца (сознания) и Луны (подсознания и эмоций). Как правило, побеждает второе. Астропсихолог объяснила, как это явление влияет на людей.

«Это значит, что в полнолуние «культурный слой» с людей будто несколько стряхивается, и обнажается истинная природа. А истинная природа недалека от животной. Могут проявиться такие вещи как агрессивность, развязность, грубость. Может быть повышена драматизация — раздувание из мухи слона. Нервы обнажены, и это значит, что восприятие слишком тонко, а раздражителей — слишком много. Лучше не бывать там, где много народу», — рассказала Инга Лозанчич.

В это же время планета Меркурий заблокирована Сатурном в астрологическом смысле, добавила специалист. Слияние всех этих факторов может вызвать в человеке желание вырваться из привычных рамок.

«Есть некоторые ограничения, и при этом оппозиция Урана с Солнцем — это невероятное желание свободы, желание любой ценой вырваться из ограничений. И полнолуние очень сильно это драматизирует», — пояснила Инга Лозанчич.

По ее словам, для людей креативных профессий такая внутренняя разрядка может проявиться в творчестве.