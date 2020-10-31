Дробыш рассказал, почему «Фабрику звезд» ценит больше «Голоса»

Известный российский композитор и продюсер Виктор Дробыш заявил ФАН, что не согласен с тем, что отечественный шоу-бизнес находится в плачевном состоянии.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью рассказал, что он думает по поводу опроса ВЦИОМа, что смотрит по телевизору и почему «Фабрику звезд» ставит выше, чем «Голос».

Киркоров всегда побеждает

— Итак, Виктор Яковлевич, в каком нынче состоянии пребывает наш шоубиз?

— Всем, как всегда, хочется большего, и, как всегда, все начинают его принижать и говорить: «Вот раньше лучше было, а теперь…» Ну, не знаю, все вроде нормально. Лично я, может быть, не совсем понимаю нашу культуру хип-хоп, и не уверен в качественности этого.

Но, в целом, как всегда, — молодежь занимается молодежной музыкой, взрослые — взрослой, а всегда побеждает Филипп Киркоров.

— ВЦИОМ тут опрос провел среди россиян, предложив назвать тех, кто, по их мнению, лучший исполнитель в текущем году. На первых местах Полина Гагарина и как раз Киркоров. Что скажете?

— Не, это неправильно, нечестно.

— Вы не согласны?

— Да нет, конечно.

— А кто, на ваш взгляд, лучшие исполнители страны на данный момент?

— По популярности?

— Ну, вообще.

— Популярность не совпадает с талантом и качеством.

— Хорошо, тогда так — кто самый талантливый?

— Это, во-первых, некорректный вопрос, потому что талантливых много. Во-вторых, много неталантливых находится на верхушке. Потому что они, например, используют большое количество [пиара].

Если человек талантлив — это его победа

— Я недавно разговаривал с журналистом и музыкальным критиком Сергеем Соседовым. И он сказал, что российский шоу-бизнес находится в полном упадке. Талантов мало и все гоняются, грубо говоря за «бабками». В какой-то мере согласитесь с ним?

— Я вам скажу, что Соседов и двадцать лет назад говорил то же самое. И десять лет назад. В принципе, это его такое состояние — говорить такие вещи.

Хотя, может быть, где-то он и прав… Знаете, я не очень люблю осуждать, обсуждать. Мне как бы все равно. Но если человек талантливый, значит, это уже его победа. И это надо каким-то образом уважать.

А то, что вот вы назвали мне победителей, за которых голосовала определенная группа людей… Это явно группа людей, которой за тридцать лет. Понимаете? Поэтому в этом и есть неправда.

— На днях разгорелся скандал вокруг шоу «Голос». Что по этому поводу скажете?

— Есть одна проблема — я не смотрю шоу «Голос», и даже не знаю, кто там члены жюри. Потому что считаю его достаточно неинтересным. Потому что эту музыку я могу слушать в любом ресторане.

— А вообще какие-нибудь музыкальные телепередачи смотрите?

— Мне нравилась программа «Ты супер!» (идет на телеканале НТВ. — Прим. ФАН). Сейчас я не являюсь ее участником (в 2017 году Дробыш был одним из членов жюри этого вокального проекта. — Прим. ФАН), а просто смотрю, потому что мне интересно, какие там появляются детки и что там происходит.

Если же говорить по большому счету, то я люблю Эдди Ван Халена — пересмотрел все его концерты с Дэвидом Ли Ротом и Сэмми Хагаром, все песни переслушал. Еще зацепился за Стива Вайя и Джо Сатриани. Как-то вот я на гитарную [музыку] подсел. Еще посмотрел концерт Kiss. А потом — Стинга.

На самом деле могу посмотреть и послушать что угодно. Включая и Леонида Агутина.

Так что «Голос» мне как-то не особо. В отличие от «Фабрики звезд», если вы помните.

Много звезд не бывает

— Конечно! И вы там в паре сезонов были композитором и музыкальным продюсером.

— Там была совсем другая фишка — мы работали и пытались у каждого участника найти, выдернуть из него хоть какую-то индивидуальность, а также дать ему песню, с которой он пойдет потом по жизни. Давали им этакий старт, и, вы знаете, у нас получалось!

Много звезд не бывает, это не волшебство. Но даже если у тебя с «Фабрики…» получалось по одной-две звезды, то это уже была большая победа. Но мы над этим работали, мы их (артистов. — Прим. ФАН) развивали. А здесь (в шоу «Голос». — Прим. ФАН) люди просто выходят на сцену и громко поют…

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса на тему «лучшие эстрадные исполнители 2020 года», разделив номинантов на две группы.

В женской нет равных Полине Гагариной, за которую отдано 12% голосов. Также в тройке лидеров Алла Пугачева и Валерия (по 7%). Далее расположились Светлана Лобода, Лариса Долина и София Ротару (по 3%).

Среди мужчин лидирует Филипп Киркоров (9%), Николай Басков (8%), Сергей Лазарев (6%), Дима Билан, Лев Лещенко и Григорий Лепс (по 4%).