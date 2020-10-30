Вирусолог назвал пять главных симптомов коронавируса

Москва, 30 октября. Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о самых главных симптомах, которые свидетельствуют о том, что человек подхватил коронавирусную инфекцию. Врач назвал пять основных признаков в беседе с корреспондентом издания Ura.ru.

Альтштейн обратил внимание на то, что коронавирус заражает очень многие ткани организма, именно поэтому и симптомы могут быть разными, но следует обращать внимание только на температуру, кашель, боль в горле, потерю обоняния и вкуса. Таким образом вирусолог прокомментировал исследования ученых, сообщивших о 20 возможных симптомах при коронавирусе.