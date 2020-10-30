Цивилев отметил важный посыл фильма ФАН «Один день в Карабахе»

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев оценил документальный фильм ФАН «Один день в Карабахе» о жизни людей в зоне конфликта. Показанные в фильме трагические истории и искалеченные судьбы — следствие безответственного отношения политиков к возложенным на них обязанностям, уверен парламентарий.

Премьера документального фильма Федерального агентства новостей «Один день в Карабахе» состоялась в пятницу, 30 октября. Корреспонденты ФАН показали затянувшийся конфликт в Нагорном Карабахе так, как его видят люди, мирные жители.

Депутат Алексей Цивилев признался, что считает конфликт в Карабахе крайне сложной темой. Дискуссия об этом территориальном споре едва ли ограничится часами. Парламентарий обратил внимание на не совсем явный посыл фильма: показанные ФАН людские трагедии – это следствие безответственности политиков.

«Примерно год назад смотрел обсуждение, или можно сказать мини-дебаты, президентов Армении Пашиняна и Азербайджана Алиева в Женеве на конференции по безопасности. И там была видна пропасть и нежелание слушать друг друга, тем более идти на какие-то уступки. Но изначально этот конфликт возник на фоне слабеющего СССР, что было дальше, и сколько было пролито крови невинных, я думаю, знают все, кто хоть немного интересуются историей. Этот конфликт говорит об ответственном отношении политиков к своим действиям, и о том, то что можно получить, если не пытаться услышать друг друга, но пытаться перекричать путем националистических лозунгов», — отметил Цивилев.

Политолог, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко ранее выразил мнение, что фильм ФАН «Один день в Карабахе» прежде всего обращается к гражданам тех стран, чьи политики инициируют кровопролитие. По мнению эксперта, заставить стороны остановить войну и сесть за стол переговоров могут только их народы.