Автомобили «Патруль» для военной полиции прошли испытание горами и льдами

Первые бронированные автомобили «Патруль» в рамках выполнения Государственного оборонного заказа переданы военной полиции 30 октября на полигоне «Алабино». Как стало известно ФАН, перед принятием на вооружение бронемашины проверили на прочность в экспедициях Минобороны России к Северному Ледовитому океану и на гору Эльбрус. В Минобороны РФ сообщают, что российская техника продемонстрировала высокие эксплуатационные характеристики.

«Сегодня мы принимаем на вооружение подразделений военной полиции бронированные автомобили, которые уже успешно прошли испытания. Автомобили будут использоваться для обеспечения сопровождения и охраны воинских колонн, патрулирования и самое главное защиты экипажа от поражающего действия стрелкового оружия и взрывных устройств», – сказал начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ Сергей Кураленко.

Автомобиль «Патруль» собран на отечественном шасси автомобиля КамАЗ. Его корпус выполнен в виде бронированной капсулы и защищает личный состав от поражения стрелкового оружия. Он также способен защитить экипаж при взрыве под колесами машины, под днищем или со стороны бортов автотранспорта. В этой версии «Патруля» на окна автомобиля установлены решетки предохраняющие стекла от поражения.

Защищены от пробоин в бою и топливные баки машины – специальный раствор затягивает отверстие в случае поражения, а при полной заправке они дают экипажу запас хода на 1000 км.

Предыдущие модели подобного «Патруля» способны преодолевать брод глубиной до двух метров, подъем крутизной 37 градусов, рвы шириной более полуметра и даже вертикальные стенки до полуметра. Добавим, что «Патрули» предыдущей версии уже используются Росгвардией.