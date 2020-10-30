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Автомобили «Патруль» для военной полиции прошли испытание горами и льдами

Автомобили «Патруль» для военной полиции прошли испытание горами и льдами

Первые бронированные автомобили «Патруль» в рамках выполнения Государственного оборонного заказа переданы военной полиции 30 октября на полигоне «Алабино». Как стало известно ФАН, перед принятием на вооружение бронемашины проверили на прочность в экспедициях Минобороны России к Северному Ледовитому океану и на гору Эльбрус. В Минобороны РФ сообщают, что российская техника продемонстрировала высокие эксплуатационные характеристики.

Автомобили «Патруль» для военной полиции прошли испытание горами и льдами

«Сегодня мы принимаем на вооружение подразделений военной полиции бронированные автомобили, которые уже успешно прошли испытания. Автомобили будут использоваться для обеспечения сопровождения и охраны воинских колонн, патрулирования и самое главное защиты экипажа от поражающего действия стрелкового оружия и взрывных устройств», – сказал начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ Сергей Кураленко.

Автомобили «Патруль» для военной полиции прошли испытание горами и льдами

Автомобиль «Патруль» собран на отечественном шасси автомобиля КамАЗ. Его корпус выполнен в виде бронированной капсулы и защищает личный состав от поражения стрелкового оружия. Он также способен защитить экипаж при взрыве под колесами машины, под днищем или со стороны бортов автотранспорта. В этой версии «Патруля» на окна автомобиля установлены решетки предохраняющие стекла от поражения.

Защищены от пробоин в бою и топливные баки машины – специальный раствор затягивает отверстие в случае поражения, а при полной заправке они дают экипажу запас хода на 1000 км.

Автомобили «Патруль» для военной полиции прошли испытание горами и льдами

Предыдущие модели подобного «Патруля» способны преодолевать брод глубиной до двух метров, подъем крутизной 37 градусов, рвы шириной более полуметра и даже вертикальные стенки до полуметра. Добавим, что «Патрули» предыдущей версии уже используются Росгвардией.

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