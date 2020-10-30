ВОЗ обеспокоена долгосрочными последствиями от коронавируса

Женева, 30 октября. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прокомментировал последствия заболевания COVID-19. Выступление транслировалось в прямом эфире на официальном канале ВОЗ на YouTube.

Во время своей речи Гебрейесус отметил, что специалистам известен широкий спектр симптомов, которые меняются и со временем усиливаются. Среди них, например, утомляемость, кашель, затрудненное дыхание, а также воспаление и поражение главных органов, таких как легкие и сердце. Он также отметил, что специалисты ВОЗ обеспокоены долгосрочными последствиями заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, в начале октября Гебрейесус назвал единственное эффективное средство борьбы с COVID-19. По мнению главы ВОЗ, для лечения необходимо использовать препарат «Дексаметазон». Он уже свою эффективность против заболевания, протекающего в тяжелой форме.

Ранее стало известно, что в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Над лекарством работал ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора».