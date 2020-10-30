Дочь покойной Легкоступовой обвинила овдовевшего мужа певицы в абьюзинге

Москва, 30 октября. Дочь исполнительницы хита «Ягода-малина» Анетта Бриль рассказала о психологическом насилии, которому подверглась Валентина Легкоступова со стороны мужа.

Яхтсмен Юрий Фирсов, будучи в браке с Легкоступовой, влиял на отношения эстрадной певицы с ее близкими. Анетта Бриль рассказала в интервью «Комсомольское правде», что ее мать после третьего брака отдалилась от наследников и бабушки. Однажды Фирсов с ножом напал на сына Легкоступовой Матвея. Наследник хотел предупредить отчима, что у его матери непереносимость алкоголя.

Дети певицы допускают, что не смогли узнать правду об отношениях Легкоступовой с мужем из-за запугиваний яхтсмена. Бриль называет Фирсова «психологическим тираном». В ходе интервью она упомянула, что яхтсмен был весьма наглым и «хабалистым» человеком.

«Может быть, она была запугана тем, что происходило. Эксперты утверждают, что Фирсов действовал как абьюзер (психологический насильник)», — поделилась Бриль.

Легкоступова ушла из жизни 14 августа. Певицу за неделю до смерти доставили в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже у звезды диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Ей сделали операцию, вследствие которой она впала в кому на несколько дней. Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась, не приходя в сознание. Происхождение следов ушибов и гематом на теле скончавшейся выясняется. Об этом пишет «Культуромания».