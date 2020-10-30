Актриса Лапина предупредила Успенскую о будущем дочери

Москва, 30 октября. Подруга певицы Любови Успенской, актриса Наталья Лапина предупредила исполнительницу о возможном мрачном будущем Татьяны Плаксиной. Девушка является дочерью Успенской, однако находится в очень плохих отношениях с родительницей, сообщает «Собеседник».

Лапина прокомментировала недавнее появление Плаксиной в эфире телешоу. Девушка вела себя достаточно экстравагантно, сыпала оскорблениями и обвинениями в других участников, а также заявила, что мать собиралась сдать ее в лечебницу для душевнобольных.

Изначально подруга Успенской предполагала, что девушка столкнулась с серьезным психическим расстройством. Но, понаблюдав за поведением девушки в эфире телешоу, Лапшина заподозрила Плаксину в зависимости от тяжелых наркотиков.

«У нее практически последняя стадия наркомании. У Тани уже началась деградация личности. Она же никому не давала слова сказать!» – заметила актриса.

По словам Лапшиной, на данный момент Успенской стоит оборвать контакты с дочерью и «оставить ее в покое». Даже в том случае, если Успенская улетит к дочери в США и попытается наставить ее на путь истинный, то это ничего не даст. Артистка заметила, что она кроме того, и психолог, поэтому разбирается в подобных вопросах.

Что же касается будущего Плаксиной, то оно представляется актрисе весьма мрачным. Многие наркоманы погибают от передозировки, и, поэтому, «надо быть готовой ко всему».

Стоит сказать, что зачастую дочь Успенской раздражает не только свою родительницу, но и подписчиков в социальных сетях. Как сообщалось ранее, комментаторам не пришлось по душе «волосатое» фото Плаксиной в Instagram.