Россиянка рассказала, что творилось в Измире во время землетрясения

Люди в Измире не сразу поняли, что началось разрушительное землетрясение. Об этом в комментарии ФАН рассказала россиянка Ксения Лебедева, ставшая очевидцем стихийного бедствия.

Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) сообщило, что по меньшей мере шесть человек погибли и 202 получили ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Один человек утонул в результате выхода на берег большой морской волны.

Ксения Лебедева живет в Стамбуле с августа 2020 года. В комментарии Федеральному агентству новостей девушка объяснила, что с друзьями в Измир она приехала на выходные. Лебедева рассказала, что творилось в городе во время землетрясения.

«Мы с компанией друзей стали очевидцами землетрясения в Измире. Мы приехали сюда на выходные, на отдых. Сидели в кафе, и в какой-то момент стало все трястись. Люди сначала не понимали: я думала, что кто-то прыгает или что проезжает тяжелая машина. В итоге стало понятно, что это землетрясение. Со мной такое впервые. Все стали сильно паниковать, кто-то стал кричать, кто-то — бегать в хаотичном направлении. Рядом с нами был дом, у которого обвалилась штукатурка. Ни на кого не упала, слава богу. Просто обвалился кусок цемента», — рассказала Ксения Лебедева.

Девушка добавила, что большинство людей выбежали на набережную.

«Все выбежали, в основном, на набережную рядом с морем. Сейчас уже все спокойно, все хорошо. Есть пострадавшие. До сих пор большие пробки в городе», — сказала Ксения.

В распоряжении ФАН также есть комментарий жительницы Измира. Женщина рассказала, что в момент землетрясения выбежала с двумя детьми на улицу.

«С нами сейчас все хорошо. Мы очень напуганы. Когда произошли толчки, я с детьми выбежала на улицу. В дом не заходили несколько часов, все люди тоже были на улице. Нам стали звонить родственники из других городов, проверять, все ли живы. Я не знаю, что творится в других частях Измира, знаю, что есть жертвы и сильные разрушения. Что будет дальше, непонятно. Возможно, мы поедем к родственникам в другой город», — сказала собеседница агентства.

Напомним, днем в пятницу, 30 октября, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр располагался в море, недалеко от города Сеферихисар провинции Измир. На данный момент известно о разрушении десятков зданий в Измире. Подземные толчки вызвали цунами.