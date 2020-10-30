Осташко объяснил, как фильм ФАН «Один день в Карабахе» приблизит народы к миру

Документальный фильм ФАН «Один день в Карабахе» прежде всего обращается к гражданам тех стран, чьи политики инициируют кровопролитие, уверен политолог, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко. Заставить стороны остановить войну и сесть за стол переговоров могут только их народы.

В пятницу, 30 октября, состоялась премьера документального фильма Федерального агентства новостей «Один день в Карабахе». Журналисты ФАН показали конфликт в Нагорном Карабахе так, как его видят мирные жители, население Арцаха. В фильме нет политических дискуссий, в нем только истории людей, которых война лишила привычной жизни.

«Журналистские работы, показывающие жизнь обычного человека в зоне конфликта, и не важно — это Нагорный Карабах, Сирия, Донбасс, Ливия или другие точки, где проливается кровь, безусловно очень нужны», — уверен эксперт.

Осташко отметил, что прежде всего фильм обращается к гражданам, избирателям тех стран, где политики допускают подобные конфликты. Такие материалы оказывают влияние на гражданское общество, формируют народное мнение, и в итоге это может вылиться в результаты голосования за тех политиков, которые продвигают идеи мира.

Политолог констатировал, что ситуация в Нагорном Карабахе длительное время была в запущенном состоянии, не предлагалось никаких решений этого конфликта. Азербайджанская сторона решила не акцентировать внимание мировой общественности на необходимости возобновления переговоров по этому проблемному вопросу, а выбрала силовой путь.

«Поэтому сейчас важны подобные работы ваших журналистов, наших коллег. Они прежде всего адресованы тем армянским и азербайджанским гражданам, которые сейчас активно сопереживают людям по обе стороны баррикад», — считает Осташко.

По словам политолога, армяне должны понять, что конфликт, который много лет был заморожен в выгодном для них состоянии, не может продолжаться вечно, любые политические призывы встать за ружье и пойти воевать недопустимы. С другой стороны, обычные азербайджанцы должны понять, что вооруженные силы воюют не только с армией Армении и армией Нагорного Карабаха. Их действия также влияют на обычных мирных граждан, которые раньше жили по соседству и конфликтных вопросов не было.

Осташко уверен, что убедить президентов Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева сесть за стол переговоров могут только их народы, их избиратели.

«С учетом той военной истерии, которая в последние годы взращивалась Западом, это касалось и Донбасса, и Сирии, и Ливии, и других точек, милитаристские настроения внутри государств слишком высоки. Работа журналистов ФАН должна направить эти милитаристские настроения в мирное русло», — добавил политолог.

Кроме того, Осташко выразил мнение, что рассказывать о жизни людей в зоне конфликта должны государства, которые призывают стороны к миру. Это должна быть общенациональная работа, межгосударственная программа, подчеркнул политолог.

Историк и писатель Армен Гаспарян, комментируя фильм ФАН, заявил, что это невероятно тяжелый материал, но его должен посмотреть каждый, и не только в России.