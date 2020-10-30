Политолога удивили слова Лукашенко о решительном ответе силовиков

Власть должна быть не только сильной, но также мудрой и милосердной: риторика с обещаниями «не брать в плен» для нее недопустима. Об этом в интервью ФАН заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее на встрече с коллективом МВД президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сделал жесткое предупреждение участникам протеста, которые, по его словам, дестабилизируют инфраструктуру государства. Он заявил, что их больше «не будут брать в плен» — кроме того, если тот или иной человек на митинге «прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук». Лукашенко еще раз подчеркнул серьезность своих намерений и подтвердил, что «отступать» он не собирается.

«Если честно, я не всегда понимаю, что именно хотел сказать Александр Григорьевич, — признался Межевич. — Давайте разделим проблему на две части. Если речь идет о нападении на инфраструктуру и о попытках ее разрушить (например, уже были замечены настоящие диверсии на железной дороге), то и в этом случае тех, кто этим занимается, надо «брать в плен»! Задерживать, доказывать их вину, и, если выясняется, что они действительно могли разрушить работу транспорта (а тем самым и функционирование самого государства) — заставлять проходить через судебную процедуру».

Формулу же «не брать в плен», по словам политолога, на территории Белоруссии использовали «совсем другие люди», приходившие в республику «без приглашения» и использовавшие такие формулировки в отношении партизан, устраивавших диверсии на железной дороге.

«Но это совсем иная ситуация! — напомнил эксперт. — Поэтому давайте определимся: власть должна быть доказательна и подвергать наказанию тех, кто отмечен не в «иных мыслях», а в противоправных действиях».

Собеседник ФАН заявил, что удивлен риторикой Лукашенко, которую он применил к тем, кто «касается военнослужащих».

«Разумеется, применение силы по отношению к сотрудникам правоохранительных органов — это само по себе подсудное дело, даже если вам кажется, что полицейский в чем-то неправ, — заметил Межевич. — Но вот эти вот формулы «без рук», «без ног», которые начал применять белорусский президент, — я не очень понимаю их смысловую часть. Оппозиция и так знает, что нападение на правоохранителей — это преступление (что, правда, не очень ее останавливает), так зачем же запугивать и дезориентировать большую часть населения страны, которое устало от происходящего и совсем не хочет переходить на сторону жены малоизвестного блогера Тихановского?»

Политолог убежден, что власть должна быть не только сильной, но и милосердной — выходить же на примитивный уровень общения с собственным населением у нее просто нет никакого права.