Экс-депутат Верховной рады опубликовала в Сети откровенное фото

Киев, 30 октября. Пикантное фото опубликовала в Instagram бывший депутат Верховной Рады Злата Огневич. Таким способом женщина решила сказать «спасибо» за внимание к своей персоне.

Экс-депутат Верховной Рады, певица Злата Огневич выложила в Instagram фото, где она обнажена почти полностью. Картинку девушка сопроводила текстом (пунктуация сохранена):

«Спасибо за неравнодушие! Спасибо, что делитесь со мной своими мыслями. Я это очень ценю… Публичность — это ответственность, и я осознаю, что в ответе за каждое слово. Но это меня не остановит и далее озвучивать и отстаивать свои убеждения», — написала Огневич.

Как оказалось, ранее певица проводила опрос, стоит ли ей сделать тату. Подписчики рекомендовали слушать советы, но принимать решение самой.

Огневич попала в Верховную Раду в 2014 году по списку Радикальной партии. Но в ноябре 2015-го на заседании она сообщила, что хочет уйти. Решение сдать мандат девушка объяснила тем, что в политику пошла, чтобы «творить законы для культуры, а вместо этого попала в ситуацию войны двух политических кланов». В декабре 2015 года певица досрочно сложила полномочия депутата.